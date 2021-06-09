Люди, которые считали, что их права были ограничены, чаще всего указывали ограничение права на перемещение (68%), права на работу (закрытие бизнеса, удаленная работа) – 14%, права выбора и свободу слова (тестирование, изоляция, вакцинация) – 12%, права на общение с другими людьми – 11%.

Такие данные показали результаты исследования, проведенного в марте 2021 года по заказу Института мониторинга прав человека, компанией Spinter research.

Во время опроса выясняли мнение жителей о правах человека и их соблюдении.

Опрос показал, что почти половина жителей (44%) чувствует, что в Литве нельзя собираться на мирные акции протеста и митинги. Чаще всего такое чувство посещает жителей 18-25 лет.

Однако 68% одобряли ограничение права на собрания во время пандемии COVID-19.

Ограничение этого права жители склонны также одобрить, если на собрании призывали бы к насилию в отношении меньшинства (71%), если бы на собрании высказывали поддержку главе РФ Владимиру Путину (56%), если бы во время собрания использовали плакаты, оскорбляющие полицию (51%). Чаще всего жители утверждали, что сами готовы участвовать в мирном собрании, если бы проблема касалась их лично (75%).

61% респондентов считает, что СМИ в Литве не стараются представить новости точно и объективно, а 73% согласны с тем, что фейки и неверная информация в СМИ таят угрозу для демократии.

89% высказываются за ограничение права на самовыражение, если при этом призывают к насилию над человеком или группой лиц, 75% – если высказывается ненависть в адрес мигрантов, 68% – если публично насмехаются над религиозными символами, 65% – если публично унижают литовских исторических деятелей.

Больше половины респондентов (58%) указали, что они не могут контролировать, какие данные о них собирают компании, 73% указали, что им не хватает информации о том, какие данные о них собирают госведомства. Однако 75% согласились бы предоставлять данные, если бы их использовали для предотвращения или раскрытия преступлений, 72% – если бы они понадобились для отражения угрозы нацбезопасности.

Всего 50% респондентов согласились бы предоставить данные для обуздания пандемии COVID-19.

Оценивая равенство полов, 51% респондентов указал, что у мужчин и женщин в Литве равные права, 54% – что у женщин есть равные права в сфере карьеры. Чаще в этом были уверены мужчины, а женщины с этим не соглашались.

25% респондентов сказали, что мужчины - лучше годятся на порт политического лидера, чем женщины, однако 82% считают, что работы по дому должны выполнять и мужчины и женщины.

70% согласились с тем, что за женщиной остается право прервать беременность.

73% респондентов не согласны с что насилие в семье - личное дело семьи.

78% не согласны с утверждением, что родители могут на свое усмотрение применять физические наказания в отношении детей. 67% указали, что если бы такое увидели, то сообщили бы в полицию или в Службу по правам ребенка, 61% – если бы услышали плачь и крики ребенка в соседней квартире.