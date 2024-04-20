Исследование: к каким трюкам прибегают торговцы, чтобы заставить покупателей купить больше товаров

"Новые, полученные в марте данные показали, что за год продукты в Литве подешевели на 2,5%, период высокой инфляции в Литве завершился. Быстрый рост зарплат жителей вернул им покупательную способность, она продолжает расти. Несмотря на это, жители продолжают покупать товары и продукты со скидкой. На скидки "не охотятся" всего 15–20% жителей", – сказала экономист Swedbank Грета Илеките.
По ее словам, люди ищут скидки совсем не потому, что без них не могут позволить себе купить товары: решение обычно обусловлено эмоциями, а не рациональными подсчетами. Особенно порочно такое поведение, когда человек покупает ненужный товар только потому, что на него объявлена скидка.
"Представьте себе, что вы ищите полотенце. Одно стоит 10 евро без скидки, а другое столько же с 20% скидкой. Многие выберут то, что со скидкой, несмотря на одинаковые цены. Скидка вызывает эмоциональную реакцию – вам кажется, что вы меньше потеряете, ведь "сэкономили" больше двух евро. В результате решение обусловлено скидкой, а не дизайном или функциональностью вещи", – сказала Илеките.
Она заметила, что торговцы используют еще один трюк – создание чувства спешки, подчеркивая, что скидка скоро закончится.
Представитель Swedbank Юстина Багданавичюте заметила, что выбор товаров со скидкой зависит от их категории – чем дольше срок годности, тем больше вероятность, что этот товар будет куплен.
"При покупке товаров повседневного использования с небольшим сроком годности скидки учитывают 78% жителей. Если речь идет о товарах с большим сроком годности - 84%. 85% обращают внимание на скидки при выборе товаров домашнего обихода", – сказала она.
Исследование показало, что большинство жителей перед тем, как пойти в магазин, смотрят, в каком магазине есть скидки на необходимые товары или продукты. Покупку товаров повседневного использования с небольшим сроком годности планируют 35% жителей.
"2/3 респондентов считают, что за счет скидок они экономят до 100 евро в месяц. Больше 100 евро в месяц экономят 22% респондентов. 3% указали, что покупают слишком много товаров со скидкой и не все из них используют", – сказала Багданавичюте.
По ее словам, главное условие выгодной покупки со скидкой – покупать только то, что вы покупали бы и без скидки и такое количество, какое вы используете до окончания срока годности. Правда, исследование показало, что при больших скидках некоторые люди, и их немало, покупают большое количество товаров (чаще домашнего обихода).
"Если вы уже покупаете больше товаров, то берите те, которые вам знакомы, которые вы использовали. Ведь если вы купите что-то, чем не пользовались, например, стиральный порошок, а он вызовет аллергию, то вы выбросите деньги", – советует Багдонавичюте.
Опрос был проведен 18-28 марта 2024 г. по заказу банка Swedbank компанией Spinter tyrimai. В нем участвовали 1009 респондентов в возрасте 18-75 лет.