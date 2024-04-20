Исследование: к каким трюкам прибегают торговцы, чтобы заставить покупателей купить больше товаров

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

В среднем 80% жителей отдают предпочтение тем категориям товаров первой необходимости, на которые делают скидки или объявляют акции. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу банка Swedbank. Исследование показало, что чаще всего со скидкой покупают товары домашнего обихода, реже продукты питания с небольшим дроком годности.

"Новые, полученные в марте данные показали, что за год продукты в Литве подешевели на 2,5%, период высокой инфляции в Литве завершился. Быстрый рост зарплат жителей вернул им покупательную способность, она продолжает расти. Несмотря на это, жители продолжают покупать товары и продукты со скидкой. На скидки "не охотятся" всего 15–20% жителей", – сказала экономист Swedbank Грета Илеките.

По ее словам, люди ищут скидки совсем не потому, что без них не могут позволить себе купить товары: решение обычно обусловлено эмоциями, а не рациональными подсчетами. Особенно порочно такое поведение, когда человек покупает ненужный товар только потому, что на него объявлена скидка.

"Представьте себе, что вы ищите полотенце. Одно стоит 10 евро без скидки, а другое столько же с 20% скидкой. Многие выберут то, что со скидкой, несмотря на одинаковые цены. Скидка вызывает эмоциональную реакцию – вам кажется, что вы меньше потеряете, ведь "сэкономили" больше двух евро. В результате решение обусловлено скидкой, а не дизайном или функциональностью вещи", – сказала Илеките.

Она заметила, что торговцы используют еще один трюк – создание чувства спешки, подчеркивая, что скидка скоро закончится.

Представитель Swedbank Юстина Багданавичюте заметила, что выбор товаров со скидкой зависит от их категории – чем дольше срок годности, тем больше вероятность, что этот товар будет куплен.

"При покупке товаров повседневного использования с небольшим сроком годности скидки учитывают 78% жителей. Если речь идет о товарах с большим сроком годности - 84%. 85% обращают внимание на скидки при выборе товаров домашнего обихода", – сказала она.

Исследование показало, что большинство жителей перед тем, как пойти в магазин, смотрят, в каком магазине есть скидки на необходимые товары или продукты. Покупку товаров повседневного использования с небольшим сроком годности планируют 35% жителей.

"2/3 респондентов считают, что за счет скидок они экономят до 100 евро в месяц. Больше 100 евро в месяц экономят 22% респондентов. 3% указали, что покупают слишком много товаров со скидкой и не все из них используют", – сказала Багданавичюте.

По ее словам, главное условие выгодной покупки со скидкой – покупать только то, что вы покупали бы и без скидки и такое количество, какое вы используете до окончания срока годности. Правда, исследование показало, что при больших скидках некоторые люди, и их немало, покупают большое количество товаров (чаще домашнего обихода).

"Если вы уже покупаете больше товаров, то берите те, которые вам знакомы, которые вы использовали. Ведь если вы купите что-то, чем не пользовались, например, стиральный порошок, а он вызовет аллергию, то вы выбросите деньги", – советует Багдонавичюте.

Опрос был проведен 18-28 марта 2024 г. по заказу банка Swedbank компанией Spinter tyrimai. В нем участвовали 1009 респондентов в возрасте 18-75 лет.

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