Исследование: к каким трюкам прибегают торговцы, чтобы заставить покупателей купить больше товаров

"Новые, полученные в марте данные показали, что за год продукты в Литве подешевели на 2,5%, период высокой инфляции в Литве завершился. Быстрый рост зарплат жителей вернул им покупательную способность, она продолжает расти. Несмотря на это, жители продолжают покупать товары и продукты со скидкой. На скидки "не охотятся" всего 15–20% жителей", – сказала экономист Swedbank Грета Илеките.

По ее словам, люди ищут скидки совсем не потому, что без них не могут позволить себе купить товары: решение обычно обусловлено эмоциями, а не рациональными подсчетами. Особенно порочно такое поведение, когда человек покупает ненужный товар только потому, что на него объявлена скидка.