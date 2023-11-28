Исследование: из-за резкого роста цен стали экономить более половины жителей Литвы

 
ELTA
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press
Резкий рост цен и экономическая неопределенность в этом году увеличили число людей, которые начали экономить. Это показало исследование, проведенное по заказу Swedbank. 66% жителей указали, что они начали экономить каждый день, а также увеличилось число людей, которые откладывают больше наличных денег.

Как отметила руководитель Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене, из всех стран Балтии наибольшее количество людей, которые начали ежедневно экономить, находится в Литве – 66% жителей. Доля ежедневно экономящих в Латвии составляет 47%, в Эстонии – 54%.

"Мы наблюдаем те же тенденции, что и в 2020 году, когда началась пандемия. Только на этот раз неопределенность и, как следствие, изменение финансового поведения жителей и ситуации были обусловлены инфляцией, колебаниями цен на энергоносители и неопределенной ситуацией в некоторых секторах бизнеса", - в пресс-релизе цитируется Ю. Цвиликене.

По данным исследования, 35% жителей Литвы указывают, что отложили больше денег наличными. Это на 9% больше респондентов, чем в 2021 году. В Латвии больше наличных денег откладывают 40% жителей, в Эстонии – 25%.

По данным Swedbank, увеличились и вклады жителей. В конце сентября объем вкладов жителей достиг 13,8 млрд евро и был на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Некоторые инвестируют более консервативно

Как показывают исследования, часть инвестирующего населения страны приняла несколько более консервативную инвестиционную стратегию – они выбирают инвестиции с меньшей доходностью, но и – рисками. Так утверждают 30% респондентов.

В Латвии и Эстонии доля инвестирующих более консервативно составляет 30% и 36% соответственно.

Тогда как 15% респондентов в Литве отметили, что начали инвестировать больше денег, поскольку видят в колебаниях на финансовых рынках возможность покупать финансовые продукты дешевле. В Латвии начали инвестировать больше денег 19% респондентов, в Эстонии – 22%.

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