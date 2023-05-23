Исследование: гибридную модель работы поддерживают три четверти работников госсектора

По данным исследования, работники госсектора чаще одобряют гибридную или смешанную модель работы – 83 проц. сотрудников государственных и муниципальных учреждений и компаний положительно оценивают данную модель работы, среди работающих в частном секторе таких 72 проц.

Три четверти всех опрошенных слышали термин гибридной или смешанной модели работы и знают его значение, но только треть этих респондентов (29 проц.) реально используют такую ​​модель работы на своих рабочих местах. Еще 45 проц. опрошенных слышали о гибридной модели работы, но такая модель не применяется на их рабочем месте, четверть (26 проц.) сказали, что не знают значения термина гибридная модель работы.

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Как указывается в сообщении, задуматься о предлагаемых условиях труда должны и работодатели, поскольку почти половина участвовавших в исследовании респондентов (46 проц.) указали, что при выборе места работы гибридная модель работы является существенным преимуществом. Такая модель работы более важна для тех, кто ищет работу в госсекторе.

Почти 49 проц. работников государственных и муниципальных учреждений и компаний утверждают, что при выборе работы возможность работать смешанным способом стала бы существенным преимуществом, 29 проц. работников госсектора указали, что такая модель невозможна в силу специфики их работы.

Гибридную модель работы не одобряют 24 проц. всех опрошенных. Большая часть (56 проц.) не одобряет по причине того, что не знает значение этого термина, 24 проц. не одобряющих указывают, что не во всех видах деятельности может применяться такая модель. Еще 13 проц. опрошенных, которые не одобряют смешанную модель работы, считают, что эта модель ухудшает результаты труда, а для 5 проц. важно разделять рабочее и домашнее пространства.

Опрос жителей в конце апреля провела компания Spinter tyrimai.