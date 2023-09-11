Исследование: финансовое здоровье молодежи в Литве – самое худшее

"На первый взгляд результаты исследования могут показаться несколько противоречивыми. Индекс финансового здоровья является самым высоким в группе 60 лет и старше, а самым низким – среди молодых людей. Однако, хотя доходы пожилых людей, особенно достигших пенсионного возраста, невелики, у них часто есть сбережения, жилье и они накопили значительные финансовые знания.

В то время молодым людям, начинающим самостоятельную жизнь и карьеру, зачастую не хватает всех этих элементов, и мало кто может похвастаться более солидными доходами", - сказала руководитель Финансового института "Swedbank" Юрате Цвиликене.

Индекс финансового здоровья, включающий оценку финансовых способностей и знаний, достигает 47 баллов из 100 в возрастной группе 18-29 лет и 51 балл в возрастной группе 30-39 лет. Индекс финансового здоровья в группе 40-49 лет составляет 49 баллов, 50-59 лет – 53 балла. Тогда как индекс финансового здоровья жителей в возрасте 60 лет и старше составил 55 пунктов.