Исследование: финансовое здоровье молодежи в Литве – самое худшее

"На первый взгляд результаты исследования могут показаться несколько противоречивыми. Индекс финансового здоровья является самым высоким в группе 60 лет и старше, а самым низким – среди молодых людей. Однако, хотя доходы пожилых людей, особенно достигших пенсионного возраста, невелики, у них часто есть сбережения, жилье и они накопили значительные финансовые знания.
В то время молодым людям, начинающим самостоятельную жизнь и карьеру, зачастую не хватает всех этих элементов, и мало кто может похвастаться более солидными доходами", - сказала руководитель Финансового института "Swedbank" Юрате Цвиликене.
Индекс финансового здоровья, включающий оценку финансовых способностей и знаний, достигает 47 баллов из 100 в возрастной группе 18-29 лет и 51 балл в возрастной группе 30-39 лет. Индекс финансового здоровья в группе 40-49 лет составляет 49 баллов, 50-59 лет – 53 балла. Тогда как индекс финансового здоровья жителей в возрасте 60 лет и старше составил 55 пунктов.
Средний показатель субиндекса финансовых способностей в Литве составляет 51 балл, финансовой грамотности – 55 баллов. При этом показатели в возрастной группе 18-29 лет составляют 46 и 50 баллов соответственно и являются самыми низкими из всех возрастных групп.
"Учитывая, что литовские школьники по уровню финансовой грамотности по-прежнему отстают от средних показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития, это не слишком удивительно. Не приобретя достаточно знаний и навыков в школе и дома, они начинают свою самостоятельную жизнь в довольно хрупком положении. Им предстоит долгие годы проверять пределы своего бюджета, изучая баланс между доходами и расходами и пытаясь отличить желания от потребностей", - сказала Ю. Цвиликене.
Кроме того, как отмечает руководитель Финансового института "Swedbank", многие жители в возрасте 18-29 лет еще только поднимаются по карьерной лестнице и постепенно увеличивают свои доходы. Поэтому, по крайней мере, первые несколько лет самостоятельной жизни сбалансированы в пределах скромного дохода.
По данным опроса, менее десятой части молодых людей могут с уверенностью сказать, что чувствуют себя в полной финансовой безопасности. По словам Ю. Цвиликене, это подтверждается и другими результатами исследований.
"Как показывает исследование, ежемесячные расходы более половины молодых людей превышают или равны их доходам. Это показывает, что значительное количество молодых людей почти каждый день сталкиваются с финансовой нестабильностью. Не говоря о дальнейшей перспективе. Среди населения в возрасте 18-29 лет лишь 12 проц. респондентов имеют финансовый резерв в размере 3-месячного дохода и более. Для сравнения: 56 проц. жителей в возрасте 60 лет и старше говорят, что имеют сбережения такого размера", - комментирует Ю. Цвиликене.