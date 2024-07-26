Исследование: достаточные знания о финансах в школе приобретают менее пятой части литовцев

Согласно опросу, финансовой грамотности в основном обучаются в семье (35 проц. литовцев, 30 проц. латвийцев и 37 проц. эстонцев). 16 проц. респондентов в Литве, 23 проц. в Латвии и 31 проц. в Эстонии указали, что больше всего знаний о финансах они получили в школе. 33 проц. литовцев, 14 проц. латвийцев и 18 проц. эстонцев утверждают, что получили знания на других тренингах или лекциях.
По словам члена правления банка Citadele Руты Эжярскене, отвечающей за розничные банковские услуги в странах Балтии, роль школы и семьи в предоставлении знаний о финансах очень важна.
„В семье мы можем научиться практично обращаться с деньгами – составлять ежемесячный бюджет, отслеживать семейные расходы, учиться ответственно относиться к полученным карманным деньгам, экономить. В школе мы можем глубже вникнуть в несколько более сложные финансовые явления и термины, научиться распознавать финансовые махинации и защищаться от них“, - отмечает Р. Эжярскене.
Исследование показало, что эстонцы получают информацию о финансовой грамотности от лидеров общественного мнения почти в два раза чаще, чем латвийцы или литовцы.
Респонденты опроса также отметили, что необходимые знания по вопросам финансовой грамотности они получают из финансовых учреждений, СМИ, социальных сетей, клубов единомышленников и друзей.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в июне 2024 года провело исследовательское агентство Norstat. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.