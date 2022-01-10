Исследование: для всеобщего призыва в армию требуется и время, и сотни миллионов

В документе отмечается, что подготовка ко всеобщему призыву будет зависеть от того, кого будут призывать в армию.

Если бы решение о всеобщей воинской повинности было принято Сеймом в 2021 году и если бы на военную службу призывались только юноши, то всеобщая воинская повинность могла бы начаться в 2027 году. Если бы призывали и девушек, то – в 2029 г.

В первом случае необходимо будет создать четыре новых батальона, поэтому первоначальные инвестиции составили бы не менее 415 млн евро.

Во втором случае понадобилось бы 14 новых батальонов, что увеличило бы инвестиции примерно на 1,5 млрд евро.

На вооружение и военную технику потребуется 183 млн и 640 млн евро соответственно, 228 млн евро и 804 млн евро – на инфраструктуру. 5,1 млн и 8,7 млн ​​евро на административные расходы.

Если бы позвали только юношей, то на содержание такой модели потребовалось бы дополнительно 80 млн евро ежегодно, а если и девушек, то около 220 млн евро.

Согласно этим предположениям, подсчитано, что ежегодно в армию можно было призвать в среднем 6100 срочников, если бы призывали только юношей. Если бы призывали девушек, то количество призывников увеличилось бы до 11 900 ежегодно.

Правительство во главе с Ингридой Шимоните предусматривало всеобщий призыв юношей и девушек в армию и последовательный переход к такой универсальной модели в своей программе.

Однако для этого требуется «широкое политическое соглашение», констатируется в исследовании потенциала.

В нем говорится, что документ следует рассматривать как «аналитическую основу для обсуждения между лицами, принимающими решения, и политическими деятелями».

В январе Министерство обороны готовится представить это исследование учреждениям и общественным организациям, а также и обсудить с ними возможности введения всеобщего призыва.

В 2015 году в вооруженных силах Литвы был возвращен частичный призыв в ответ на действия России на Украине.

В настоящее время ежегодно в армию призывается чуть более 3,8 тыс. молодых людей в возрасте 18-23 лет и молодых людей до 26 лет, которые отложили службу из-за учебы.