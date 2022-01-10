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Всеобщий призыв в армию по окончании школы может быть введен в Литве в 2027 или в 2029 году, говорится в исследовании оценки возможности введения всеобщей военной обязанности, проведенного Министерством обороны.
Исследование: для всеобщего призыва в армию требуется и время, и сотни миллионов
© Jurgis Dūdėnas

В документе отмечается, что подготовка ко всеобщему призыву будет зависеть от того, кого будут призывать в армию.

Если бы решение о всеобщей воинской повинности было принято Сеймом в 2021 году и если бы на военную службу призывались только юноши, то всеобщая воинская повинность могла бы начаться в 2027 году. Если бы призывали и девушек, то – в 2029 г.

В первом случае необходимо будет создать четыре новых батальона, поэтому первоначальные инвестиции составили бы не менее 415 млн евро.

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Во втором случае понадобилось бы 14 новых батальонов, что увеличило бы инвестиции примерно на 1,5 млрд евро.

На вооружение и военную технику потребуется 183 млн и 640 млн евро соответственно, 228 млн евро и 804 млн евро – на инфраструктуру. 5,1 млн и 8,7 млн ​​евро на административные расходы.

Если бы позвали только юношей, то на содержание такой модели потребовалось бы дополнительно 80 млн евро ежегодно, а если и девушек, то около 220 млн евро.

Согласно этим предположениям, подсчитано, что ежегодно в армию можно было призвать в среднем 6100 срочников, если бы призывали только юношей. Если бы призывали девушек, то количество призывников увеличилось бы до 11 900 ежегодно.

Правительство во главе с Ингридой Шимоните предусматривало всеобщий призыв юношей и девушек в армию и последовательный переход к такой универсальной модели в своей программе.

Однако для этого требуется «широкое политическое соглашение», констатируется в исследовании потенциала.

В нем говорится, что документ следует рассматривать как «аналитическую основу для обсуждения между лицами, принимающими решения, и политическими деятелями».

В январе Министерство обороны готовится представить это исследование учреждениям и общественным организациям, а также и обсудить с ними возможности введения всеобщего призыва.

В 2015 году в вооруженных силах Литвы был возвращен частичный призыв в ответ на действия России на Украине.

В настоящее время ежегодно в армию призывается чуть более 3,8 тыс. молодых людей в возрасте 18-23 лет и молодых людей до 26 лет, которые отложили службу из-за учебы.

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