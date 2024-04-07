Исследование: для достойной жизни семье с двумя детьми в Литве нужна зарплата в 1800 евро

Тогда стали смотреть, как обстоят дела в разных странах, где мы работаем, поскольку наша компания работает в 60 странах. Мы должны были оценить в целом, есть ли проблема разобщения – разница между зарплатой и уровнем жизни.

Конечно, сначала надо было охарактеризовать, что значит нормальный уровень жизни, который организация может позволить себе. Мы назвали этот результат "достойной зарплатой".

Об этом представитель компании Овидия Ференцене рассказала в интервью на Delfi.

Компания Yara International решила проанализировать и выяснить, какой доход нужен для того, чтобы вести минимально достойный образ жизни семье из 4 человек. Цель исследования - гарантировать своим работникам такую зарплату.

Важно отметить, что мы ориентировались на социально уязвимую группу работников, т.е. на тех, у кого зарплаты самые небольшие.

В Литве это уборщицы, в Африке – молодые бухгалтеры, а в Америке, к примеру, ассистенты.

Уникальность проекта в том, что мы высчитали базовую потребность человека, чтобы люди трех этих профессий в разных странах могли себе позволить те же товары и услуги", - сказала Ференцене. –

"В корзину товаров и услуг входят очень конкретные вещи. Во-первых, жилье. Мы оценивали, где может жить наш среднестатистический работник. Мы решили, что он арендует жилье. Мы брали средние цены аренды не в центре города, но и не на окраине.

Потом учитывали средние цены на телекоммуникационные услуги и цены на общественный транспорт.