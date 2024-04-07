Исследование: для достойной жизни семье с двумя детьми в Литве нужна зарплата в 1800 евро

Компания Yara International решила проанализировать и выяснить, какой доход нужен для того, чтобы вести минимально достойный образ жизни семье из 4 человек. Цель исследования - гарантировать своим работникам такую зарплату.
Об этом представитель компании Овидия Ференцене рассказала в интервью на Delfi.
"Проект преследовал две цели: во-первых, снижение уровня нищеты, а, во-вторых, обеспечивание людям равных возможностей. Хотелось гарантировать всем работникам нормальный уровень жизни.
Конечно, сначала надо было охарактеризовать, что значит нормальный уровень жизни, который организация может позволить себе. Мы назвали этот результат "достойной зарплатой".
Тогда стали смотреть, как обстоят дела в разных странах, где мы работаем, поскольку наша компания работает в 60 странах. Мы должны были оценить в целом, есть ли проблема разобщения – разница между зарплатой и уровнем жизни.
Важно отметить, что мы ориентировались на социально уязвимую группу работников, т.е. на тех, у кого зарплаты самые небольшие.
В Литве это уборщицы, в Африке – молодые бухгалтеры, а в Америке, к примеру, ассистенты.
Уникальность проекта в том, что мы высчитали базовую потребность человека, чтобы люди трех этих профессий в разных странах могли себе позволить те же товары и услуги", - сказала Ференцене. –
"В корзину товаров и услуг входят очень конкретные вещи. Во-первых, жилье. Мы оценивали, где может жить наш среднестатистический работник. Мы решили, что он арендует жилье. Мы брали средние цены аренды не в центре города, но и не на окраине.
Потом учитывали средние цены на телекоммуникационные услуги и цены на общественный транспорт.
Выделили какую-то сумму на развлечения, гигиенические товары. Учли цены на одежду и мебель. Включили цены на продукты для приготовления еды дома. Это уровень, который организация заручилась гарантировать работникам, это минимальная зарплата в нашей организации. Это простая, но достойная жизнь. Не просто сводить концы с концами, но и развлекаться", - указала представитель компании, заметив, что в конечном счете вывели формулу базовых доходов для семьи из двоих взрослых и двоих детей.
Надо отметить, что компания исследовала условия в разных странах, например, в Европе это были Литва и Финляндия, в Африке - Танзания и ЮАР, в Америках - Мексика, Колумбия, исследовала Индию, Малайзию, Сингапур.
"В Литве мы вывели минимальную зарплату в 1810 евро "на бумаге" (1100 евро "на руки"), - заметила Ференцене.
Сейчас это минимальная зарплата ее работников в Литве.
"Проект был осуществлен в декабре 2023 года. В Литве мы увеличили зарплату 38 работникам из 500. В некоторых случаях зарплаты увеличились всего на 2 евро. Но это был проект, связанный с ценностями", - заметила специалист.
"Работники позитивно приняли такое решение. Проект показал, что для компании важно равенство, мы одинаково оцениваем людей. Базовую зарплату для достойной жизни у нас будут получать все, остальное зависит от компетентности работника.
Если человек не может удовлетворить свои базовые потребности, не может заплатить за аренду, сытно поесть, ему не нужен ни спортклуб, ни какая-то булочка в качестве бонуса в офисе. Ты тогда не об этом думаешь, а о том, как выжить. Зарплата - базовая потребность человека, когда потребности удовлетворены, можно думать о дополнительных бонусах, которые у нас в компании тоже есть. Суть в ином – суть в достойной зарплате, тогда сам работник решает, как ее использовать", - заметила Ференцене.
"Литва становится все более дорогой страной, это сложно отрицать. Но это наша особенность – мы на самом деле качественная страна. За эти деньги мы получаем хорошее качество: и образование, и продукты питания. Но да, мы становимся все дороже. Это чувствуется и по зарплатам работников – и по тем, у которых они выше минимума. Мы их пересматриваем по мере роста цен", - продолжила специалист.