Посетители ночных заведений на вечеринках также употребляют каннабис (36,36 проц.), экстази/МДМА (16,5 проц.), амфетамин/метамфетамин (11,7 проц.), кокаин/крэк (12,9 проц.) и ЛСД (11,4 проц.).

Принимавшие участие в опросе посетители развлекательных заведений указали, что наркотические вещества употребляют во время домашних вечеринок у друзей, знакомых (77,2 проц.), в спокойной обстановке с друзьями (51,1 проц.), в ночных развлекательных заведениях (40,2 проц.), а также на музыкальных фестивалях (35,9 проц.).

21,7 проц. респондентов хотя бы раз в жизни употребляли новые психоактивные вещества.

Как показал опрос, посетители развлекательных заведений хотя бы раз употребляли такие новые наркотические вещества, как синтетические каннабиноиды (12,5 проц.), синтетические катиноны (4,2 проц.), синтетические опиоиды (2,2 проц.) и ГБЛ/ГОМК (2,8 проц.).

"Также подавляющее большинство респондентов, принявших участие в исследовании, указали, что приобрести эти вещества сложно или практически невозможно (88,1 проц.)", — говорится в издании ДКНТА "Ночная жизнь и психоактивные вещества".