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Опрос жителей и компаний, проведенный по заказу Министерства окружающей среды в конце 2022 г., показал, что в 2021 г. второй шанс получили 15,9 тыс. тонн не новых текстильных изделий, 32,6 тыс. тонн электрического и электронного оборудования, 45,4 тыс. тонн мебели и 115,8 тыс. тонн стройматериалов и продуктов, говорится в пресс-релизе.
Исследование: б/у вещи передаются членам семьи в 5 раз чаще, чем через платформы для обмена
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Опрос показал, что бывшими в употреблении вещами из вышеупомянутых групп жители в среднем в 5 раз чаще делятся между членами семьи или друзьями, чем покупают через платформы для обмена.

Сформировалась тенденция, что, несмотря на ограниченный рынок бывших в употреблении строительных материалов и продуктов, ими активно делятся между членами семьи или на платформах для обмена.

В 2021 г. жители повторно использовали 114,2 тыс. тонн строительных материалов и продуктов, 43,1 тыс. тонн мебели, 29,8 тыс. тонн электрического и электронного оборудования и 6,1 тыс. тонн текстильных изделий, отмечают в сообщении.

Хозсубъекты в 2021 г. больше всего продали, подарили или оказали услуги ремонта текстильным изделиям – этими способами жизнь продлена 9,7 тыс. тонн одежды, обуви, домашней текстили и аксессуаров. На втором месте – 2,7 тыс. тонн – бывшие в употреблении электронные изделия, на третьем месте мебель – 2,3 тыс. тонн, на четвертом – строительные материалы и продукты – 1,6 тыс. тонн.

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