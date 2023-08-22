22 августа 2023 г. 09:55

Исследование: в Литве больше всего работников мотивируют дополнительные дни отпуска

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Работников больше всего мотивируют дополнительные дни отпуска. Это указали 40% работников, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу литовского филиала SEB Life and Pension Baltic SE.

"Очевидно, что дополнительные дни отпуска являются одним из самых мотивирующих инструментов для работников, которые дают им возможность проводить больше времени с близкими, заниматься любимым делом, больше путешествовать или отдыхать. Интересно, что данные опроса этого года показали, что растет популярность отчислений в пенсионные фонды.

Мы видим, что такие инициативы работодателей способствуют распространению финансовой грамотности общества, сокращению разрыва между доходами мужчин и женщин и будущими пенсиями", - сказал старший проектный менеджер Отдела бизнес-клиентов компании Константинас Вашкявичюс.

Работники, принявшие участие в опросе, назвали и другие мотивационные инструменты. Возможность работать из дома не менее важна, чем дополнительный день отпуска (29 проц.). Правда, его гораздо чаще выбирали женщины (35 проц.), чем мужчины (21 проц.), респонденты в возрасте 18-39 лет (39 проц.) и воспитывающие от одного-трех несовершеннолетних детей (33 проц.).

Каждый четвертый работник (23 проц.), участвовавший в опросе, указал, что хотел бы, чтобы его поощряли дополнительными отчислениями работодателя в фонд, где они могут дополнительно накапливать на пенсию. В этом наиболее заинтересованы работники в возрасте 40-59 лет (27 проц.), жители крупных городов (25 проц.) и те, кто воспитывает троих несовершеннолетних детей (36 проц.).

Почти половина работников (41 проц.) указали, что их также интересуют программы обучения, возможность повышения квалификации и совершенствования своих навыков. Учиться и приобретать новые знания женщины (46 проц.) были более настроены, чем мужчины (35 проц.). Возможности совершенствования своих навыков на рабочем месте чаще указывали 18-29-летние (52 проц.) и 30-39-летние (49 проц.).

"Лучший эмоциональный климат в компании определяется не только свободой совмещения работы с личной жизнью, но и накопительными программами на будущее. Я думаю, что это произошло и благодаря участию самих работодателей – на самых высоких местах в рейтинге работодателей мы видим компании, у которых уже есть программы пенсионных накоплений. Налоговые льготы для социально ответственных работодателей также показывают, что это стратегическое направление государства", - отметил К. Вашкявичюс.

Исследование в мае 2023 года провела компания Norstat. В опросе приняли участие 1 000 жителей Литвы в возрасте от 18 до 74 лет.

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