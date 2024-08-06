2024.08.06 17:54

Исследование: более половины жителей Литвы не знают, где приобрести навыки оказания первой помощи

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Первая помощь
Первая помощь
ФОТО: Shutterstock

Опрос показал, что 54 проц. жителей страны указывают, что точно или скорее всего не знают, где можно получить необходимые знания по оказанию первой помощи.

По результатам опроса, только 18 проц. литовцев действительно знают, куда следует обратиться, чтобы научиться оказывать первую помощь. При этом менее трети респондентов знают, но не до конца уверены, говорится в сообщении.

Данные проведенного исследования показывают, что 44 проц. жителей страны для приобретения навыков оказания первой помощи в первую очередь обращаются в государственные медицинские учреждения.

Еще 40 проц. – в неправительственные организации, таким как Литовский Красный Крест, и около пятой части – в частные медицинские учреждения.

Репрезентативный опрос общественного мнения, инициированный Lietuvos draudimas, провела исследовательская компания Spinter tyrimai. В ходе исследования было опрошено 1 015 жителей страны в возрасте 18-75 лет.

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