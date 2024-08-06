Исследование: более половины жителей Литвы не знают, где приобрести навыки оказания первой помощи

По результатам опроса, только 18 проц. литовцев действительно знают, куда следует обратиться, чтобы научиться оказывать первую помощь. При этом менее трети респондентов знают, но не до конца уверены, говорится в сообщении.

Данные проведенного исследования показывают, что 44 проц. жителей страны для приобретения навыков оказания первой помощи в первую очередь обращаются в государственные медицинские учреждения.

Еще 40 проц. – в неправительственные организации, таким как Литовский Красный Крест, и около пятой части – в частные медицинские учреждения.