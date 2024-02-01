Исследование: 67% литовцев планируют заранее свои путешествия

"Путешественники снова смело покупают путевки заранее: они любят строить планы на год, работу, время отдыха, поэтому часто бронируют отпуск за 3-6 месяцев до поездки. Эта тенденция наблюдается не только в Литве, но и во всем мире", - сказала руководитель Отдела по связям с общественностью и маркетингу Tez Tour Инга Аукштуолите.

По сравнению с прошлым годом количество респондентов, приобретающих поездку за 3-6 месяцев до отъезда, выросло с 18 до 21%, что свидетельствует о несколько усиливающейся тенденции предварительного планирования путешествий.

Согласно проведенному исследованию, каждый четвертый участник опроса покупает путевку как минимум за 2-3 месяца до нее, а каждый десятый путешественник уделяет отпуску большое внимание и планирует его более чем за полгода.

"Такую модель предварительного планирования отпуска чаще выбирают семьи с детьми школьного возраста, которые могут путешествовать только во время школьных каникул", - отмечает И. Аукштуолите.