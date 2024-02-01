Исследование: 67% литовцев планируют заранее свои путешествия

"Путешественники снова смело покупают путевки заранее: они любят строить планы на год, работу, время отдыха, поэтому часто бронируют отпуск за 3-6 месяцев до поездки. Эта тенденция наблюдается не только в Литве, но и во всем мире", - сказала руководитель Отдела по связям с общественностью и маркетингу Tez Tour Инга Аукштуолите.
По сравнению с прошлым годом количество респондентов, приобретающих поездку за 3-6 месяцев до отъезда, выросло с 18 до 21%, что свидетельствует о несколько усиливающейся тенденции предварительного планирования путешествий.
Согласно проведенному исследованию, каждый четвертый участник опроса покупает путевку как минимум за 2-3 месяца до нее, а каждый десятый путешественник уделяет отпуску большое внимание и планирует его более чем за полгода.
"Такую модель предварительного планирования отпуска чаще выбирают семьи с детьми школьного возраста, которые могут путешествовать только во время школьных каникул", - отмечает И. Аукштуолите.
Число путешественников, планирующих отпуск в последнюю минуту, не увеличивается уже четыре года подряд – статистика показывает, что примерно каждый шестой литовец бронирует поездку менее чем за месяц до нее.
"Характер планирования отпуска, сформировавшийся за годы пандемии, пока особо не изменился. Количество планирующих в последнюю минуту продолжает оставаться стабильным – 18%", - представляет И. Аукштуолите.
Данные опроса подтверждаются и статистикой туроператоров. По их словам, самый большой наплыв путешественников приходится на начало предсезонных распродаж в сентябре и в январе во время туристической ярмарки.
"Литовские путешественники опытны, значительная часть из них отправляется в отпуск за границу несколько раз в год, поэтому они уже знают, когда лучше покупать поездку. Как только начинаются распродажи нового сезона, самые привлекательные предложения будут доступны во время туристических ярмарок в сентябре и январе. Эти периоды путешественники ждут больше всего", - говорит И. Аукштуолите.
Статистика исследования показывает, что литовцы постоянно ищут наиболее удобный способ спланировать отпуск: чаще приобретают поездку онлайн (63%), чем посещают турфирму лично (17%).