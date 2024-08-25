Исследование: 53% жителей Литвы утверждают, что летом потребляют меньше электроэнергии

Еще 13% респондентов указали, что в теплое время года потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем обычно.
3% респондентов ответили, что летом потребляют больше электроэнергии, а почти треть населения отметили, что летом потребляют столько же электроэнергии, сколько и в другое время года.
Юлюс Арешка, руководитель сегмента частных клиентов компании Enefit, занимающейся решениями в области зеленой энергетики, отмечает, что потребление электроэнергии в самые жаркие летние дни приравнивается к самым холодным зимним месяцам, а самый высокий его уровень фиксируется не по утрам и вечерам, как обычно, а в середине дня.
„Очевидно, что с наступлением жары литовцы не хотят отказываться от комфорта и активно используют кондиционеры и другие средства охлаждения помещений, а потребление электроэнергии стараются снизить другими способами“, - отмечает он.
Результаты опроса показывают, что более половины респондентов выключают летом все электроприборы и свет, когда они не нужны, чтобы снизить потребление электроэнергии, еще 37% указали, что используют жалюзи и шторы, чтобы уменьшить попадание солнечного тепла в помещения, а 14% вместо кондиционера используют вентилятор.
Репрезентативный опрос был проведен компанией Sprinter tyrimai по заказу Enefit.