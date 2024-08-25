Исследование: 53% жителей Литвы утверждают, что летом потребляют меньше электроэнергии

Еще 13% респондентов указали, что в теплое время года потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем обычно.

3% респондентов ответили, что летом потребляют больше электроэнергии, а почти треть населения отметили, что летом потребляют столько же электроэнергии, сколько и в другое время года.

Юлюс Арешка, руководитель сегмента частных клиентов компании Enefit, занимающейся решениями в области зеленой энергетики, отмечает, что потребление электроэнергии в самые жаркие летние дни приравнивается к самым холодным зимним месяцам, а самый высокий его уровень фиксируется не по утрам и вечерам, как обычно, а в середине дня.