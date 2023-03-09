"Состояние дорог страны важно для каждого жителя страны, независимо от того, сами ли они водят автомобиль, ездят на велосипеде или пользуются общественным транспортом, поэтому в исследовании приняли участие не только водители, которые чаще всего пользуются дорогами, например, работники транспортной сферы, но и общество в целом", – сказал руководитель ассоциации "Lietuvos keliai" Шарунас Фроленко.

По его словам, члены ассоциации не удивлены тем, что большинство населения страны может поставить дорогам страны только удовлетворительную или неудовлетворительную оценку, ведь, по официальным данным, на сегодняшний день состояние уже почти 40 проц. дорог страны не соответствует установленным нормам, и это, конечно же, ощущают жители.

"По данным страховщиков, убытки из-за разбитых дорог растут стремительно, люди ругают опасные дороги в крайне плохом состоянии, такие как Вильнюс-Утена или другие крайне изношенные участки дорог. Оценку населения можно понять, этого не должно быть, ведь водители оплачивают содержание дорог через акциз на автомобильное топливо, которого в год собирается на 1 миллиард евро", – подчеркнул руководитель.

Исследование также коснулось и темы отношения населения к финансированию дорог. В этом году с акциза на автомобильное топливо будет собрано 1,2 млрд евро. На дороги будет выделено 540 млн евро или примерно 48 проц. всей суммы, которую планируется собрать. 73 проц. опрошенных жителей считают, что такое финансирование дорог слишком скудное и лишь около одной пятой респондентов считают такое финансирование достаточным.

Репрезентативное исследование по оценке качества дорог было проведено в январе текущего года. В исследовании приняла участие 1000 взрослых жителей страны.