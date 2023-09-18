Исследование: 40% литовцев в темное время суток не носят отражатель

Для привлечения внимания общественности к данной проблеме, в понедельник утром по случаю Европейской недели мобильности Администрация безопасности транспорта Литвы (АБТЛ) на площади Лукишкю установила "Автобус людей-невидимок".

"Осенние и зимние месяцы становятся испытанием для участников дорожного движения. Пешеходам приходится идти в темноте или сумерках, а водителям – даже в таких плохих погодных условиях, как дождь и снег, сложно заметить человека, идущего без отражателя. Скользкое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь автомобиля. Хотим напомнить всем, что лучший способ избежать аварии – пристегнуть светоотражатель. Поэтому, чтобы привлечь внимание общественности, сегодня мы на площади Лукишкю установили "Автобус людей-невидимок", -– об идее проводимой в столице социальной акции рассказывает директор АБТЛ Генюс Лукошюс.

Ежегодно 16-22 сентября отмечается Европейская неделя мобильности. Один из ее дней – 18 сентября – посвящен популяризации безопасного дорожного движения.