Исследование: 40% литовцев в темное время суток не носят отражатель

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Как показали результаты последнего общественного опроса, проведенного институтом KOG (KOG institutas), 4 из 10 литовцев не носят светоотражатели в темное время суток. Это одна из причин смертности на дорогах Литвы – после изучения данных о дорожно-транспортных происшествиях за 2020-2022 гг. было установлено, что причиной гибели 43 человек стало отсутствие светоотражающих элементов.

Для привлечения внимания общественности к данной проблеме, в понедельник утром по случаю Европейской недели мобильности Администрация безопасности транспорта Литвы (АБТЛ) на площади Лукишкю установила "Автобус людей-невидимок".

"Осенние и зимние месяцы становятся испытанием для участников дорожного движения. Пешеходам приходится идти в темноте или сумерках, а водителям – даже в таких плохих погодных условиях, как дождь и снег, сложно заметить человека, идущего без отражателя. Скользкое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь автомобиля. Хотим напомнить всем, что лучший способ избежать аварии – пристегнуть светоотражатель. Поэтому, чтобы привлечь внимание общественности, сегодня мы на площади Лукишкю установили "Автобус людей-невидимок", -– об идее проводимой в столице социальной акции рассказывает директор АБТЛ Генюс Лукошюс.

Ежегодно 16-22 сентября отмечается Европейская неделя мобильности. Один из ее дней – 18 сентября – посвящен популяризации безопасного дорожного движения.

В ходе проведенного институтом KOG исследования жителям был задан вопрос, почему они не носят светоотражатель в темное время суток. Большинство опрошенных – 37 проц. – заявили, что не носят светоотражатель, потому что не ходят в темное время суток. 13 проц. заявили, что у них нет отражателя, 11 проц. – что не ходят пешком, потому что водят автомобиль, 9 проц. – что не ходят по неосвещенным улицам.

По данным "Института KOG", как правило светоотражателями пренебрегают жители трех крупнейших городов Литвы (Вильнюса, Каунаса и Клайпеды) – более половины из них (52 проц.) не наносят средство, которое может спасти жизнь.

Согласно подсчетам, надлежаще закрепленный светоотражатель может увеличить видимость пешехода для водителя как минимум в три раза.

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