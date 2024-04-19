Исследование: 4 из 10 литовцев считают, что сами несут ответственность за свое финансовое положение

"Результаты репрезентативного опроса жителей показывают, что большая часть населения по-прежнему "списывает" ответственность за свое личное финансовое положение на что-то другое – экономическую ситуацию в стране или мире, родственников и т. д.", - сказала глава Центра финансовой грамотности Центробанка д-р Виктория Дичпинигайтене.
Опрос также выявил области, в которых, как утверждают сами жители, им больше всего не хватает компетенций. Литовцы говорят, что лучше всего они умеют планировать свои доходы и расходы – по данным опроса, так отвечают 57 проц. респондентов.
Только 22 проц. респондентов считают, что знают о своей ответственности при получении кредита, только 16 проц. из них говорят, что должным образом готовятся к выходу на пенсию, 14 проц. опрошенных утверждают, что инвестируют часть своих доходов и только 13 проц. говорят, что они выбрали необходимые им страховые продукты.
"Финансовая грамотность часто воспринимается только как определенный багаж знаний. Однако знаний явно недостаточно, а сама финансовая грамотность представляет собой гораздо более сложное понятие – это более 550 различных компетенций.
И хотя некоторые из них мы применяем, даже не задумываясь об этом каждый день – распределяем расходы, откладываем, совершаем платежные операции, обмениваем валюту, берем кредиты и т. д., но, чтобы действительно разумно распоряжаться своими финансами, мы должны не только постоянно обновлять и дополнять наши имеющиеся знания, но и формировать правильные навыки", - сказала В. Дичпинигайтене.
Репрезентативный опрос жителей страны был проведен в марте этого года. В опросе приняли участие 1 009 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.