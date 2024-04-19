Исследование: 4 из 10 литовцев считают, что сами несут ответственность за свое финансовое положение

"Финансовая грамотность часто воспринимается только как определенный багаж знаний. Однако знаний явно недостаточно, а сама финансовая грамотность представляет собой гораздо более сложное понятие – это более 550 различных компетенций.

И хотя некоторые из них мы применяем, даже не задумываясь об этом каждый день – распределяем расходы, откладываем, совершаем платежные операции, обмениваем валюту, берем кредиты и т. д., но, чтобы действительно разумно распоряжаться своими финансами, мы должны не только постоянно обновлять и дополнять наши имеющиеся знания, но и формировать правильные навыки", - сказала В. Дичпинигайтене.