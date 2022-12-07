Позаботиться о своем финансовом будущем могут не все

Согласно исследованию, самые крупные сбережения в размере зарплаты за 3-4 месяца, 5-6 месяцев и 6 месяцев есть у 38 проц. опрошенного населения Литвы (12 проц., 9 проц. и 17 проц. соответственно). Самый солидный финансовый багаж накопили руководители (30 проц.), пенсионеры (24 проц.) и самозанятые (23 проц.).

"(...) Отрадно, что 38 проц. литовцев сегодня могут спокойнее столкнуться с непредвиденными ситуациями, а у 74 проц. есть хотя бы минимальные сбережения", - сказала член правления банка Citadele Рута Эжерскене.

Согласно исследованию, из всех тех, кто не может позволить себе сбережения, около пятой части опрошенных жителей Литвы в основном проживает в Утенском, Паневежском, Шяуляйском, Таурагском и Мариямпольском уездах. Меньше всего сберегают безработные, домохозяйки или находящиеся в декретном отпуске, говорится в сообщении.

Экономят, отказываясь от развлечений и новой одежды

Согласно исследованию, в целях формирования сбережений литовцы сокращают расходы, откладывая посещение культурных и развлекательных мероприятий, ограничивая прием пищи вне дома или заказ еды (41 проц. и 42 проц. соответственно).

Многие жители Литвы в прошлом месяце также отложили покупку новой одежды и обуви (38 проц.), путешествия (33 проц.), сократили потребление электроэнергии в быту (33 проц.), ограничили расходы на увлечения (31 проц.).

"Режим экономии реже принуждал жителей ограничивать детские внеклассные занятия и кружки, покупку лекарств и лечебных процедур", - отмечается в пресс-релизе.

Опрос жителей в странах Балтии по инициативе банка Citadele был проведен в октябре этого года исследовательской компанией Norstat. В каждой стране было опрошено не менее тысячи жителей в возрасте 18-74 лет.