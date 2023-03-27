Исследование: 2 из 5 жителей не уверены в своих средствах к существованию после выхода на пенсию

"В ходе оценки финансового здоровья жителей выяснилось, что долгосрочная финансовая устойчивость и безопасность являются слабой стороной населения. Только 5 проц. указывают, что они полностью уверены в своих сбережениях или накапливаемых средствах, которых хватило бы для достаточного уровня жизни в старости", - говорит руководитель Финансового института "Swedbank" Юрате Цвиликене.

Как показало исследование, 36 проц. жителей лишь немного уверены в том, что имеющихся или накапливаемых средств будет достаточно для желаемого уровня жизни на пенсии, 13 проц. указывают, что частично уверены, отмечают в сообщении.

Женщины чувствуют себя менее защищенными

По словам Ю. Цвиликене, Индекс финансового здоровья, составленный "Swedbank", выявил различия между полами в подготовке к финансово безопасной старости.

"Гендерные различия в доходах и карьерных возможностях обсуждаются уже давно. Однако, как показывает исследование, неравенство в финансовых возможностях является проблемой не только сегодняшнего дня, но и будущего – женщины реже, чем мужчины, обеспечили себе финансовую безопасность в старости. Среди тех, кто говорит, что у них совершенно нет сбережений на будущее и не откладывают на старость, 47 проц. женщин и 35 проц. мужчин", комментирует Ю. Цвиликене.

Глава финансового института отмечает, что, по данным "Содры" за этот год, разрыв между трудовыми доходами женщин и мужчин за год почти увеличился на два процентных пункта – теперь мужчины зарабатывают в среднем на 13,6 проц. больше, чем женщины. По словам эксперта, позже это отразится на разных размерах выплачиваемых государством пенсий по старости, говорится в сообщении.

"В такой ситуации женщины попадают в замкнутый круг. Более низкая заработная плата, которую они получают, означает меньше возможностей откладывать или иным образом накапливать на старость. С другой стороны, более низкие перспективы их будущей пенсии "Содры" указывают на необходимость искать возможности дополнительно накапливать", - говорит Ю. Цвиликене.

Важность ежедневных привычек и знаний

Как показывает Индекс финансового здоровья, измеряющий финансовую грамотность и способности жителей, уровень знаний жителей Литвы оценивается как средний, т.е. 55 баллов из 100 возможных. Поэтому, по словам руководителя Финансового института "Swedbank", жителям крайне важно улучшать свои финансовые знания, а затем соответствующим образом корректировать свое финансовое поведение.

"Целенаправленно добиваясь баланса в наших повседневных финансах, мы также создадим возможность позаботиться о нашем будущем. Если мы будем постоянно следить за балансом своих расходов и доходов, мы сможем выявить те расходы, от которых можем отказаться, чтобы найти пространство для сбережений и накоплений, мы будем придерживаться намеченного бюджета и, скорее всего, нам удастся достичь долгосрочных финансовых целей. Пожалуй, самая главная из них – финансово безопасная старость", - говорит Ю. Цвиликене.

Репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу "Swedbank" в январе 2023 г. провела компания "Kantar Sifo". В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов, результаты опроса представляют мнения и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 75 лет.