Исследование: 12% жителей не хватало на продукты, а 23% - на аренду жилья или оплату коммунальных услуг

"Растущая инфляция больше всего сказалась на людях с небольшими доходами. В группах людей с разными доходами есть свои вызовы, но, по сравнению с прошлым годом, видно, что выросло число людей с небольшими доходами, которым не хватает денег на еду и содержание жилья", – сказала глава сети Айсте Адомавичене.

В феврале 2023 года 23,5% жителей с доходами менее 500 евро сказали, что им не хватает денег на продукты, в прошлом году в этой группе на еду не хватало денег 17,1% респондентов. В этом году 7% жителей с доходами от 501до 700 евро в месяц сказали, что им не хватает денег на еду (в прошлом в этой группе было 4%). В группе людей с доходами от 701 таких было соответственно 3,8 и 3%.

У респондентов спрашивали, хватает ли им денег на аренду жилья или оплату коммунальных услуг. В январе 2022 года в группе с доходами до 500 евро 26,2% респондентов не хватало денег на эти расходы, в феврале этого года таких в этой группе было 39,3%. Проблемы есть и у людей с другими доходами.

Поскольку в Литве значительно выросла инфляция, был расширен круг людей, которые могут претендовать на компенсации за отопление. По данным Соцмина, в 2022 г. компенсацию на отопление и горячую воду получали 13,2% жителей страны. В 2022 г., по сравнению с 2021 г., в среднем число получателей компенсаций выросло вдвое.

"Несмотря на помощь, людям не хватает денег на содержание жилья и его аренду. Люди с самыми небольшими доходами вынуждены выбирать между содержанием жилья или покупкой продуктов, обращаться в благотворительные организации или платить лишь часть денег за услуги, так у них образуются долги", – сказала Адомавичене.

Опрос провела компания Spinter tyrimai 18-27 февраля 2023 г.