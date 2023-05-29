С 2001 года ССР инициирует общественные опросы "Антикоррупционная карта Литвы", цель которых – оценить отношение жителей Литвы, представителей бизнеса и государственных служащих к коррупции, ее распространенность, выявить опыт вышеуказанных групп в этой сфере, а также определить антикоррупционный потенциал литовского общества.

Исследование "Карта коррупции в Литве 2022/2023" было проведено центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus в период с декабря 2022 г. по март 2023 г. В общей сложности в опросе приняли участие 1001 житель Литвы, 500 руководителей коммерческих предприятий и 740 государственных служащих.

По результатам исследования 34 проц. жителей Литвы и 32 проц. госслужащих считают, что коррупция в Литве является довольно острой проблемой. Такое же мнение выразили и 24 проц. опрошенных руководителей компаний.

Как показал опрос, 27 проц. жителей Литвы считают, что масштабы коррупции в стране за последние 5 лет уменьшились, а 26 проц. жителей считают наоборот – что масштабы увеличились.

Опрос госслужащих отражает иную тенденцию: 66 проц. считают, что за последние 5 лет масштабы коррупции в Литве уменьшились, а 10 проц. убеждены в обратном.

32 проц. руководителей компаний, согласно данным исследования, считают, что масштабы коррупции в стране уменьшились, а 21 проц. опрошенных – противоположного мнения.

Согласно опросу, по мнению жителей и руководителей предприятий, наиболее коррумпированными учреждениями по-прежнему являются медицинские учреждения (52 проц. жителей, 36 проц. руководителей предприятий), Сейм (35 проц. жителей, 22 проц. руководителей предприятий), суды (33 проц. жителей, 27 проц. руководителей предприятий), самоуправления (24 проц. жителей, 25 проц. руководителей предприятий) и политические партии (16 проц. жителей, 19 проц. руководителей предприятий). Госслужащие, как и в течение двух последних лет, в список наиболее коррумпированных учреждений включили СМИ (13 проц.), однако их оценка по сравнению с 2021 г. (19 проц.) улучшилась.

Наиболее коррумпированными муниципальными учреждениями участники исследования назвали отделы или комиссии госзакупок; отдел строительства; отдел земельных данных; отдел архитектуры и градостроительства или территориального планирования. Жители, ко всему прочему, выделили отделы лицензирования и выдачи разрешений для бизнеса, руководители предприятий – мэра, а госслужащие – муниципальные администрации.

По данным исследования, опыт дачи взятки среди жителей и руководителей предприятий по сравнению с 2021 годом не изменился – 10 проц. жителей и 5 проц. руководителей предприятий заявили о том, что за последние 12 месяцев им приходилось давать взятки. Количество госслужащих, которые давали взятки, за последний год сократилось до 1 проц. (в 2021 году таких было 2 проц.).

Как показали результаты опроса, с наибольшим риском требования взятки жители по-прежнему сталкиваются в республиканских больницах и клиниках (22 проц.), а также в городских и районных больницах (18 проц.), где взятка в основном ожидается при проведении хирургических операций и предоставлении услуг ухода за больным.