Испытание терпения водителей: на дорогах Литвы формируются заторы

Читатель портала DELFI сообщил, что на дороге A2 Вильнюс-Паневежис образовался большой затор. Вероятно, такая же ситуация и на других литовских дорогах.

Другая читатель DELFI сказала, что час назад на пути из Вильнюса в Даугай (Алитусский район) также стоял огромный затор, поэтому стоять пришлось 30 минут. Дорога из Вильнюса в Алитус заняла на час больше обычного.

Напомним, что в День всех святых и День поминовения усопших полиция усиливает патрулирование на дорогах и будет проверять водителей на трезвость.

Полиция будет патрулировать на дорогах, около кладбищ, в публичных местах.

По данным полиции, в отдельных местах будут проводить рейды.