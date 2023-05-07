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Вместе с другими участниками "Евровидения" на ярко-синем ковре показалась исполнительница из Литвы Моника Линките. Она была в синем платье, созданным домом мод UTA.
Никто не сомневается, что на открытии Моника своим имиджем победила всех участников – она продемонстрировала шикарное синее платье.
Песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Ливерпуле 9–13 мая.
Представительница Литвы с песней Stay выступит 11 мая, во второй части второго полуфинала конкурса. Она будет выступать предпоследней в своей группе - 15-й из 16-ти претендентов.
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