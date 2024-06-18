2024.06.18 16:58

Исполнительница Аделе вышла на сцену в платье российского дизайнера

 
ru.DELFI.lt
Adele
Adele
ФОТО: FREDERIC J. BROWN | Scanpix

Исполнительница Аделе столкнулась с неприятностями из-за того, что в Лас-Вегасе вышла на сцену в платье российского дизайнера Валентина Юдашкина.

Возмущенные комментарии появились под фотографией в инстаграме исполнительницы, где она запечатлена в этом платье.

Именно Юдашкин создает и военные униформы для российской армии, поэтому в социальной сети появилась, вероятно, созданная искусственным интеллектом фотография Аделе в военной форме.

Этим снимком поделилась украинская компания Sain Javelin, создающая одежду и аксессуары с надписями и символами в поддержку Украины.

„Не принимай близко к сердцу, мы найдем кого-нибудь похожего на тебя, а ты и дальше можешь продолжать носить одежду российских дизайнеров, Аделе“, – сказано под снимком.

Недавно СМИ сообщали, что литовцы раскупают билеты на выступления Аделе в Мюнхене. В августе на специально для нее подготовленной арене состоится 10 концертов.

Цена на билеты в Мюнхене - от 369 до 400 евро, а VIP - от 500 до 200 евро.

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