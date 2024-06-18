Исполнительница Аделе вышла на сцену в платье российского дизайнера

Возмущенные комментарии появились под фотографией в инстаграме исполнительницы, где она запечатлена в этом платье.
Именно Юдашкин создает и военные униформы для российской армии, поэтому в социальной сети появилась, вероятно, созданная искусственным интеллектом фотография Аделе в военной форме.
Этим снимком поделилась украинская компания Sain Javelin, создающая одежду и аксессуары с надписями и символами в поддержку Украины.
„Не принимай близко к сердцу, мы найдем кого-нибудь похожего на тебя, а ты и дальше можешь продолжать носить одежду российских дизайнеров, Аделе“, – сказано под снимком.
Недавно СМИ сообщали, что литовцы раскупают билеты на выступления Аделе в Мюнхене. В августе на специально для нее подготовленной арене состоится 10 концертов.
Цена на билеты в Мюнхене - от 369 до 400 евро, а VIP - от 500 до 200 евро.