Исполнитель Стано рассказал о новой схеме мошенничества

Стано сказал, что недавно получил такое сообщение.

"Иногда, как и многие жители Литвы, я получаю разные странные сообщения, в которых предлагают заработать много денег. Ситуация смешная, поскольку на этот раз предлагали просто пролайкать видео. Якобы за лайки платят деньги", – сказал Стано.

Он сказал, что такое предложение получил не только в виде смс-сообщения, но и по эл. почте, на WhatsApp.

"Я очень смеялся, поскольку среди музыкантов ходят такие шутки, что никто твои песни не слушает, но кто-то лайки ставит. Думаю, что мне за то заплатят", – сказал он журналистам.

Стано сказал, что были в его жизни и более интересные случаи обмана. Однажды ему одновременно начали писать несколько женщин.

"Я не мог понять, почему мне пишет так много женщин не из Литвы со странными именами. Тогда мой друг сказал, чтобы я начал переписываться с ними и посмотрел, что будет дальше. Я не понял, о чем они говорят, они начали мне звонить. Тогда друг сказал, не отвечать и рассказал, как действует такая схема.