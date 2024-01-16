Исполнитель Стано рассказал о новой схеме мошенничества

Стано сказал, что недавно получил такое сообщение.
"Иногда, как и многие жители Литвы, я получаю разные странные сообщения, в которых предлагают заработать много денег. Ситуация смешная, поскольку на этот раз предлагали просто пролайкать видео. Якобы за лайки платят деньги", – сказал Стано.
Он сказал, что такое предложение получил не только в виде смс-сообщения, но и по эл. почте, на WhatsApp.
"Я очень смеялся, поскольку среди музыкантов ходят такие шутки, что никто твои песни не слушает, но кто-то лайки ставит. Думаю, что мне за то заплатят", – сказал он журналистам.
Стано сказал, что были в его жизни и более интересные случаи обмана. Однажды ему одновременно начали писать несколько женщин.
"Я не мог понять, почему мне пишет так много женщин не из Литвы со странными именами. Тогда мой друг сказал, чтобы я начал переписываться с ними и посмотрел, что будет дальше. Я не понял, о чем они говорят, они начали мне звонить. Тогда друг сказал, не отвечать и рассказал, как действует такая схема.
"Хочу предупредить мужчин, которые с этим не сталкивались, это жуть. Начинаешь переписываться с такими женщинами, они звонят, отвечаешь, а они предлагают тебе раздеться, при этом все записывают на видео. Потом приходит видео и письмо, в котором сказано, если не хочешь, чтобы это распространили... В Литве такое случается часто. Это опасно", – рассказал Стано.
Он заметил, что более печальный случай мошенничества был, когда обокрали его любимую бабушку.
"Мне тогда было 15. Бабушке позвонили мошенники и сказали, что "ее сын попал в неприятную историю". Они выманили у бабушки 2500 литов. Она мне позвонила и говорит: "Стасик, я только сейчас поняла, что произошло". Мы с полицией пытались поймать, но ничего не вышло. Это было болезненно", – сказал он.
Стано сказал, что в таких ситуациях главное - хладнокровие: "Надо думать. Если ни с того, ни с сего получаешь такое предложение, где якобы ни за что, что-то дают, <...> то хорошо подумай".