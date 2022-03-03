"Сейчас нет ничего важнее помощи Украине. Они борются не только за свою землю, но и за нашу безопасность, за безопасность всей Европы. Радостно видеть, что вся Европа начинает понимать, что от того, что происходит в Украине, зависит и то, что будет в Европе.

Я постоянно слежу за новостями, за всеми событиями, насколько это возможно, делюсь в социальных сетях. Я записался в волонтеры водителем. Если надо кого-то подвезти – я готов.

Мы, литовцы, все вместе уже собрали 5 млн. евро через Blue&Yellow, который поставляет Украине все необходимое перед лицом войны. Конечно, это не единственный фонд, есть "Красный крест" и организация "Спасем детей" и разные частные фонды. Кроме того, люди принесли так много одежды и других вещей для беженцев... Это показывает, насколько это важно для всех. Очень радостно видеть такое искреннее участие нашего народа", – сказал Мамонтовас.