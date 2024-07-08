Исполнитель Иеронимас Милюс недоволен общественным транспортом на литовском курорте

Милюс сказал, что уже несколько лет ездит отдыхать в Нерингу. Он подчеркнул, что с супругой выбирает экологический транспорт: велосипеды, роликовые коньки, автобусы.

В этом году они также решили ехать в Нерингу на автобусе и взять с собой собаку Брауни.

„Сегодня нас два раза не впустили в автобус“, – возмущался Милюс.

Водитель сказал, что причина - слишком много людей в транспорте.

Известный исполнитель сказал, что в прошлом году подобных проблем не было, ведь собака у них дружелюбная и много места не занимает.

„Я попросил знакомую отвезти нас в Ниду, на экологическом транспорте добраться не удалось“, – сказал он.

Когда пара возвращалась, они столкнулись с той же проблемой.