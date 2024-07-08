2024.07.08 10:07

Исполнитель Иеронимас Милюс недоволен общественным транспортом на литовском курорте

 
ru.DELFI.lt
Jeronimas Milius
Jeronimas Milius
ФОТО: Delfi, Instagram stopkadras

Исполнитель Иеронимас Милюс в социальной сети Instagram поделился видео, на котором возмущался общественным транспортом в Неринге. Его с собакой несколько раз не взяли в автобус, не объяснив причину.

Милюс сказал, что уже несколько лет ездит отдыхать в Нерингу. Он подчеркнул, что с супругой выбирает экологический транспорт: велосипеды, роликовые коньки, автобусы.

В этом году они также решили ехать в Нерингу на автобусе и взять с собой собаку Брауни.

„Сегодня нас два раза не впустили в автобус“, – возмущался Милюс.

Водитель сказал, что причина - слишком много людей в транспорте.

Известный исполнитель сказал, что в прошлом году подобных проблем не было, ведь собака у них дружелюбная и много места не занимает.

„Я попросил знакомую отвезти нас в Ниду, на экологическом транспорте добраться не удалось“, – сказал он.

Когда пара возвращалась, они столкнулись с той же проблемой.

„Мы не успели встать в очередь за билетом, как водитель издали стал кричать: „Скажите этому с собакой, что мы его не повезем!“, – возмущался исполнитель.

Аргумент водителя - слишком много людей в автобусе.

„Может, все зависит от настроения?“, – удивлялся Милюс.

Через сутки на слова исполнителя отреагировал муниципалитет Неринги.

Милюсу написали, какие домашние животные могут ездить в общественном транспорте Куршской косы.

„Это должны быть карликовые или небольшие собаки, которые помещаются в дорожную сумку длиной 60 см, шириной до 40 см и высотой 20 см“, – поделился ответом Милюс.

Кроме того, у собаки должен быть намордник, документы и прививочный паспорт.

„Еще один нюанс – если мало людей, тогда водитель может взять и собаку больших размеров“, – заметил Милюс.

Он поблагодарил муниципалитет за ответ и сказал, что не намерен ждать милости водителей, поэтому будет ездить на косу на автомобиле.

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