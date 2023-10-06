Исполнитель Цицинас забронировал себе место в новом доме престарелых

Дом престарелых откроется в Ширвинтском районе, в бывшем здании школы. Это учреждение откроет семья Жвагулисов. По словам хозяйки и директора дома престарелых Инеты Пузарайте-Жвагулене, здесь будут созданы разные удобства для пожилых людей.
"У нас есть и лифт, оборудование которого заняло очень много времени из-за бюрократии", – рассказала женщина.
Она давно думала о том, чтобы открыть дом престарелых, а однажды ей предложили использовать для этого бывшее здание школы.
"Я два часа посидела, посчитала площадь и подумала: "Может это место для дома престарелых?" Муж Ажуолас дал добро, и все", – рассказала Инета.
Два года шли строительные работы. Сейчас в здании площадью 1000 кв. м есть 22 номера - одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные, в таком доме престарелых может жить 71 человек, здесь будут работать 30 работников.
Кстати, место себе здесь бронируют и некоторые исполнители - первый Ритис Цицинас. Правда, конкретная комната для него еще не выделена.
"Я сказала, что привезу его на открытие и дам выбрать. Надо будет придержать для него место, потому что их быстро бронируют", – сказала Инета.
Идея дома престарелых понравилась и самому литовскому исполнителю Жильвинасу Жвагулису (дом престарелых открывает его сын с женой).
"Жильвинас уже был здесь, ему понравилось. Им с Иреной выделим семейный номер", – сказала Инета. Некоторые люди хотят попасть в этот дом престарелых из-за его владельцев.
"Позвонила одна женщина из Клайпеды и сказала: "я чувствую, что мы с вами на одной волне, хочу быть у вас. Я еще дееспособная, мне не нужен особый уход, но я уже хочу забронировать место у вас". Есть люди, которые видели нас на экране и чувствуют, что знают нас", – заметила Инета.
За два года работы над проектом Инета стала настоящим специалистом в сфере паллиативного ухода она знает обо всех стандартах, поэтому в каждом номере стоят электрические кровати.
"Ажуолас сказал, что и домой хочет такую, они удобные. Кровати дороги и хорошие", – рассказала Инета.
В номерах в этом доме престарелых не будет телевизоров. Они будут в общих помещениях, чтобы люди больше двигались, не засиживались и общались между собой.
"У нас будет огород, будем держать кур, чтобы у жителей было занятие. Это ведь здорово", – делилась женщина.
Сейчас у Инеты есть частный детский сад, а Ажуолас открыл пиццерию, в планах - еще один детский сад и дом престарелы.