Исполнитель Цицинас забронировал себе место в новом доме престарелых

"Я сказала, что привезу его на открытие и дам выбрать. Надо будет придержать для него место, потому что их быстро бронируют", – сказала Инета.

Кстати, место себе здесь бронируют и некоторые исполнители - первый Ритис Цицинас. Правда, конкретная комната для него еще не выделена.

Два года шли строительные работы. Сейчас в здании площадью 1000 кв. м есть 22 номера - одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные, в таком доме престарелых может жить 71 человек, здесь будут работать 30 работников.

"Я два часа посидела, посчитала площадь и подумала: "Может это место для дома престарелых?" Муж Ажуолас дал добро, и все", – рассказала Инета.

Она давно думала о том, чтобы открыть дом престарелых, а однажды ей предложили использовать для этого бывшее здание школы.

"У нас есть и лифт, оборудование которого заняло очень много времени из-за бюрократии", – рассказала женщина.

Дом престарелых откроется в Ширвинтском районе, в бывшем здании школы. Это учреждение откроет семья Жвагулисов. По словам хозяйки и директора дома престарелых Инеты Пузарайте-Жвагулене, здесь будут созданы разные удобства для пожилых людей.

Идея дома престарелых понравилась и самому литовскому исполнителю Жильвинасу Жвагулису (дом престарелых открывает его сын с женой).

"Жильвинас уже был здесь, ему понравилось. Им с Иреной выделим семейный номер", – сказала Инета. Некоторые люди хотят попасть в этот дом престарелых из-за его владельцев.

"Позвонила одна женщина из Клайпеды и сказала: "я чувствую, что мы с вами на одной волне, хочу быть у вас. Я еще дееспособная, мне не нужен особый уход, но я уже хочу забронировать место у вас". Есть люди, которые видели нас на экране и чувствуют, что знают нас", – заметила Инета.

За два года работы над проектом Инета стала настоящим специалистом в сфере паллиативного ухода она знает обо всех стандартах, поэтому в каждом номере стоят электрические кровати.

"Ажуолас сказал, что и домой хочет такую, они удобные. Кровати дороги и хорошие", – рассказала Инета.