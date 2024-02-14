Исландский лоукостер будет выполнять рейсы между Вильнюсом и Рейкьявиком

Компания PLAY Airlines также открыла свой офис в Вильнюсе с конца 2021 года, часть своих бизнес-административных функций компания выполняет из Литвы.

Продажа билетов уже анонсирована на официальном сайте авиакомпании. Авиакомпания выполняет полеты на новых и современных самолетах Airbus A320 или Airbus 321neo.

По мнению руководителя отдела развития полетов литовских аэропортов Томаса Зитикиса, выход на наш рынок новой авиакомпании создаст более широкие возможности для путешественников познакомиться с Исландией.

"В целом стоит отметить, что эта авиакомпания выполняет регулярные рейсы не только между аэропортами Исландии и европейскими странами, но и предлагает пассажирские перевозки с восточным побережьем Соединенных Штатов Америки и Канадой", - говорит Т. Зитикис.

Глава авиакомпании подчеркнул, что Исландию и Литву по-прежнему связывает тесная историческая связь.