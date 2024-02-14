Исландский лоукостер будет выполнять рейсы между Вильнюсом и Рейкьявиком

Компания PLAY Airlines также открыла свой офис в Вильнюсе с конца 2021 года, часть своих бизнес-административных функций компания выполняет из Литвы.
Продажа билетов уже анонсирована на официальном сайте авиакомпании. Авиакомпания выполняет полеты на новых и современных самолетах Airbus A320 или Airbus 321neo.
По мнению руководителя отдела развития полетов литовских аэропортов Томаса Зитикиса, выход на наш рынок новой авиакомпании создаст более широкие возможности для путешественников познакомиться с Исландией.
"В целом стоит отметить, что эта авиакомпания выполняет регулярные рейсы не только между аэропортами Исландии и европейскими странами, но и предлагает пассажирские перевозки с восточным побережьем Соединенных Штатов Америки и Канадой", - говорит Т. Зитикис.
Глава авиакомпании подчеркнул, что Исландию и Литву по-прежнему связывает тесная историческая связь.
"Ни для кого не секрет, что Исландию и Литву связывает "любовь" на расстоянии уже более тридцати лет - Исландия поддержала независимость стран Балтии и была первой западной страной, признавшей независимость Литвы. И в этом случае мы рады предложить Литве наши рейсы в Исландию. Мы предлагаем конкурентоспособные цены, поэтому надеемся на дальнейшее укрепление связи между этими двумя странами", — говорит генеральный директор PLAY Airlines Биргир Йонссон.