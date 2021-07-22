Ищут 56 работников с зарплатой 800 евро "на руки": обещают тяжелый труд и сверхурочные

Профессионалы, работающие в сфере ИТ смеются. Они говорят, что такая зарплата подойдет разве что неквалифицированным специалистам, но не госслужащим, которых нанимают в условиях чрезвычайной ситуации, сообщают журналисты Info TV.

Раньше Департамент миграции рассматривал 40 заявок на убежище в месяц, а сейчас получает по столько ежедневно. Департаменту не хватает работников для пересмотра дел, поэтому ищут 56 человек.

"Работы стало очень много, поэтому нам нужны рабочие руки", – сказала заместитель директора ДМ Луция Войшнис.

В объявлении сказано, что ждет интересная и динамичная работа. Условия работы гибкие, необязательно работать из Вильнюса, можно работать дома или с моря. От работника много не просят: высшее образование, владение английским и русским на уровне B2, знание законов.

"Придется рассматривать заявки на получение убежища, опрашивать мигрантов, оценивать документы. Потребуются и юристы, чтобы рассматривать апелляции", – сказала Войшнис.

Предлагается зарплата в размере 1257 евро "на бумаге" или 800 евро "на руки". Это меньше средней зарплаты в этом квартале.

У представителя отдела ИТ такая зарплата вызвала улыбку. "Мы не ищем людей, нам нужны роботы", – сказал глава ассоциации Infobalt Миндаугас Убартас.

ДМ надеется, что такая зарплата мотивирует. 56 специалистов нанимают на определенный срок - до конца действия режима ЧС и еще 6 месяцев после его отзыва. Если им такая работа придется по душе, то потом они смогут претендовать на постоянную позицию. Через границу пришло больше 2000 мигрантов. Кто за 800 евро будет помогать в обуздании ситуации?

"Ситуация критическая, вопрос актуальный, мы не находим работников, ни ситуация, ни зарплата не мотивируют. Ведь гарантировано будут сверхурочные, вопрос, смогут ли их оплатить", – сказал представитель университета им. Миколаса Рёмериса Андрюс Стасюкинас.

ДМ больше при всем желании предложить не может. В мае этого года средняя зарплата в ДМ была ниже, чем в прошлом.

"Мы считаем, что зарплаты у нас низкие, они должны расти", – сказала Войшнис.

Вице-министр МВД сказала, что зарплата неконкурентная, но будут надбавки и выплаты за сверхурочные, поэтому она надеется, что будут желающие поработать, например студенты.

"Мы приняли поправки к законам, которые помогут переводить работников из других служб в ДМ. Это план Б на случай, если мы не найдем работников", – сказала вице-министр Сигита Шчаявене.

Сейчас в ДМ работают 460 человек. Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) обещало прислать в Литву своих специалистов, если в Литве не хватит работников для рассмотрения заявок об убежище.