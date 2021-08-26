Ипотека для самозанятых – труднодостижимая мечта

"Одни банки полностью учитывают доходы наличными. Другие применяют какой-то коэффициент. А третьи говорят - нет, нам нужны только выписки со счетов, деньги, которые проходят через счет", – сказала директор Visibankai.lt Вита Казенене.

Коэффициент, применяемый некоторыми банками, означает, что учитывают не все доходы, полученные в виде наличных.

"Скажем, в 2020 г. я заработала 30 000 евро. Банк не учтет всю сумму, скорее всего, возьмет лишь около 50%", – сказала Казенене.

Так к доходам в наличных относится банк Luminor. Его представители объясняют это тем, что не всегда можно удостовериться в том, что это реальные доходы. По этой причине человек с такими доходами может получить небольшой кредит.

"Иногда клиентам, которые получают доходы в наличных, а потом переводят эти деньги на счет, ужесточают условия финансирования, если большая часть доходов поступает именно таким образом", – сказала представитель банка Luminor Индре Балтрушайтене.

Swedbank учитывает и безналичные, и наличные доходы. Важно, чтобы человек их декларировал. "Если можно доказать, что ты получил эти доходы, наличными или через банк, то большой разницы нет. Главное, чтобы это были "прозрачные" доходы, с них платили налоги. В таком случае все в порядке, оценивают и наличные доходы, если их декларируют", – сказал представитель Swedbank Томас Пуликас.

В Литве количество самозанятых растет. В позапрошлом году на себя работали 175 000 жителей. Они декларировали доходы на сумму 656 млн. евро. В прошлом году было 193 000 самозанятых жителей, которые декларировали 728 млн. евро.

По бизнес-удостоверению в 2019 г. работали 98 000 жителей, они декларировали доходы за 743 млн. евро. В 2020 г. - на 8000 меньше (90 000), поскольку часть видов деятельности была упразднена. Эти люди декларировали 600 млн. евро дохода.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), если деньги декларированы, то наличные доходы равноценны безналичным.

"Важно, чтобы с этих денег заплатили налоги. Если их должным образом учитывают, неважно, что они получены в виде наличных, они подходят для декларирования", – сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Если человек работает по трудовому договору, то в банке Luminor ему достаточно показать доходы за 6 месяцев, а если речь идет о самозанятом человеке, он должен показать доходы за год или за два года.

"Это потому, что такие доходы могут колебаться в зависимости от сезона, характера проектной работы, потока заказов", – сказала Балтрушайтене.

Swedbank просит у самозанятых данные по доходам как минимум за год, но в некоторых случаях достаточно данных за полгода.

Все остальные условия, действующие в отношении самозанятых, ничем не отличаются. Например, они также должны внести взнос в размере 15%.