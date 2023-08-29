Иорданец постриг 50 детей бесплатно и объявляет еще одну похожую акцию

"Деньги - это важно, но не всегда. Один или несколько дней в году, когда я могу постричь тех, у кого нет денег, и увидеть столько счастливых лиц – не только детей, но и их родителей - это фантастические ощущения. Я рад, что ко мне пришло столько детей", – сказал Пикассо. Так в Литве называют Монтера Шабана из Иордании.

Он работает в своем салоне в районе Антакальнис, салон называется Picasso Barbershop. Пикассо живет в Литве 4 года, он владеет не только родным языком, но также литовским и английским. В Иордании он окончил архитектуру, но стал барбером.

"Я жил в Америке, в Великобритании, в Турции, но, поверьте, Литва - самая лучшая и безопасная страна! Это мой второй дом. Я благодарен всем моим соседям в районе Антакальнис, за их любовь и уважение. Спасибо всем, кого я встречаю в Литве! Вы великолепны!", – сказал Пикассо.

Идея стричь детей бесплатно появилась у него в прошлом году.