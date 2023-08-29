Иорданец постриг 50 детей бесплатно и объявляет еще одну похожую акцию

"Деньги - это важно, но не всегда. Один или несколько дней в году, когда я могу постричь тех, у кого нет денег, и увидеть столько счастливых лиц – не только детей, но и их родителей - это фантастические ощущения. Я рад, что ко мне пришло столько детей", – сказал Пикассо. Так в Литве называют Монтера Шабана из Иордании.
Он работает в своем салоне в районе Антакальнис, салон называется Picasso Barbershop. Пикассо живет в Литве 4 года, он владеет не только родным языком, но также литовским и английским. В Иордании он окончил архитектуру, но стал барбером.
"Я жил в Америке, в Великобритании, в Турции, но, поверьте, Литва - самая лучшая и безопасная страна! Это мой второй дом. Я благодарен всем моим соседям в районе Антакальнис, за их любовь и уважение. Спасибо всем, кого я встречаю в Литве! Вы великолепны!", – сказал Пикассо.
Идея стричь детей бесплатно появилась у него в прошлом году.
"Мне приятно делать хорошие дела для людей, а особенно для детей. Я во всех детях вижу мою дочь Амиру, это значит, что я всех их люблю. Приятно видеть детей счастливыми, тогда и сам наполняешься счастьем", - сказал барбер.
В прошлом году пришло немного детей, потому что Пикассо устроил бесплатный день 1 сентября. "Тогда несколько человек написали, что идея хорошая, но уже поздно, ведь большинство стрижет детей до начала учебного года. Это был хороший опыт, поэтому в этом году я объявил такую акцию за 5 дней до начала школы", – сказал барбер.
В минувшее воскресенье он постриг почти 50 детей 8-15 лет. Было видно, что все они довольны прическами. Некоторые дети отблагодарили его – принесли шоколад. Но это не все: всех, кто хочет, но еще не постригся, он будет стричь бесплатно 3 сентября с 10 до 18 ч. на ул. Антакальнё, 44 (Вильнюс).
"Жду всех детей, если они захотят прийти. Может, кто-то еще не успел сходить к парикмахеру или хочет подкорректировать стрижку. Все сделаем", – сказал, улыбаясь, Пикассо.