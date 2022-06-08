Инженер российского оборонного предприятия: я лично против войны, все цивилизованные люди против войны

Delfi: Вы бежали из России, фактически от преследования ФСБ, лесами, полями, болотами, переходили белорусско-литовскую границу – эдакий сценарий для остросюжетного фильма. Расскажите, пожалуйста, подробнее что вынудило прибегнуть к таким крайним мерам. За прошедшее с 2020 года мы в Литве уже привыкли, что именно таким образом за политическим убежищем из Беларуси или из России бегут в том случае, когда уже есть стопроцентная угроза жизни и здоровью.

Дмитрий Домовецких: Я работал в военно-промышленной корпорации в России последние восемь лет. После начала войны я достаточно активно начал обсуждать это, высказываться против.

И спустя несколько дней, я принял решение, что пора уходить со своей должности. Я уволился с работы в начале марта, и через две недели к нам домой с обыском пришли сотрудники ФСБ, еще и с обвинением в разглашении государственной тайны.

Еще спустя три дня мне позвонили с уже бывшего моего предприятия и объявили, что теперь я ограничен в выезде за рубеж. При том, что ранее я подписывал бумагу, в которой указано, что запретов никаких у меня нет.

И в этот же день вечером мы с семьей сели на такси и выехали из Москвы в Минск, а оттуда попытались вылететь в Тбилиси.

Но произошла какая-то техническая накладка с самолетом, и рейс отложили на сутки.

И вот спустя эти сутки, я уже повторно не смог пройти паспортный контроль, поскольку меня задержали белорусские пограничники, отвели в сторону и через какое-то время сообщили, что мой загранпаспорт аннулируется российской стороной и изымается.

Мне выдали протокол об этом, ну и отпустили.

После этого я три недели искал варианты, как в дальнейшем двигаться, в какую сторону, кроме как назад в Россию. И я нашёл путь, как пересечь нелегально границу с Литвой.

Я вышел к приграничной зоне и в течение примерно 16-17 часов я двигался по лесам, обходя болота и иногда пользуясь GPS (Global Positioning System), дошёл до границы с Литвой. Пересек там водную преграду и сдался уже литовской пограничной службе, попросил разрешения у пограничников позвонить одному гражданину Литвы.

- Было ли страшно вот эти 16 - 17 часов, была ли у вас уверенность, что всё всё-таки получится?

- У меня была уверенность, что надо все делать максимально точно и максимально осторожно. Было, конечно, очень страшно. Но в процессе действия, в процессе этого движения я как-то уже, наверное, перестал бояться. Я просто был очень осторожен все это время, все эти часы.

Какое-то время мне пришлось просто пролежать в лесу, ждать ночи. Было несколько таких мест, где я останавливался очень надолго, по несколько часов просто не двигался.

- При этом ваша семья благополучно в Грузию все-таки смогла улететь?

- Да. Спустя какое-то время, недавно, буквально несколько дней назад моя жена уехала окружным путем из России, точнее, вылетела из Казахстана в Грузию.

- Понятно, что предприятие, где вы работали, связано с оборонкой. Вы сейчас как сами объясняете, чем вызван такой интерес к вам со стороны российской Федеральной службы безопасности?

- Есть несколько версий. Но как они сами объяснили моей супруге и её маме, в ФСБ сейчас очень внимательно относятся ко всем бывшим сотрудникам, связанным с государственной тайной. И всех, кто сейчас увольняется, они останавливают и запрещают им выезд.

Но, честно говоря, это достаточно абсурдно для меня выглядит. Я никуда пока не собирался, я просто уволился, чтобы работать уже в другой сфере – психологом. Я переучился на психолога в последнее время, и уже начал было работать в этой сфере, но вот случилось то, что случилось. Пришлось бежать.

Пока несколько разных версий произошедшего. Возможно, это конфликт с нынешним сотрудником ФСБ при предприятии, где я работал, с которым я отказывался идти на сотрудничество ещё там работая.

Мне предлагались сообщать какую-то информацию, что мне было не очень приятно, и вообще в таких рамках сотрудничать неприятно.

- То есть получается, что он пытался вас завербовать?

- Наверное, да, это можно так назвать.

- Мы наблюдаем в России за последние годы уже несколько таких громких дел, связанных с различными предприятиями типа того, где вы работали. Это уголовные дела либо за шпионаж, либо за государственную измену, за разглашение государственной тайны.

В сегодняшней России, такой, как мы ее видим, в агрессивной России, в России, которая развязывает войны, в России, которая прессует своих же граждан, а что вообще включается в понятие государственная тайна?

Насколько это широко, действительно ли вы можете выдать сейчас, находясь в Литве, какие-то секреты?





- Сейчас понятие «государственная тайна» трактуется максимально широко. Я от юриста узнал, что закрывают буквально тех, кто работал просто рядом с местами, где закрытые, скажем так, цеха, с ограниченным доступом. Просто ходил мимо – ограничили. Были такие случаи.

В моем случае формально не было признаков того, что я владею государственной тайной, не было ознакомления с какими-то документами, содержащими гриф секретности. Но задним числом решили, что я человек, который находился на этом предприятии, где велись какие-то, возможно, секретные разработки, и меня следует тоже остановить от выезда за рубеж.

Но мы понимаем, что есть средства коммуникации, и чтобы выдать какую-то информацию, необязательно физически выезжать из России.

- Но в отношении вас уголовное дело в России не возбуждено, по крайней мере, вам об этом неизвестно?

- Насколько я понимаю, нет.

- Излюбленный штамп российской пропаганды – вопрос «А где вы были восемь лет?». Из публикаций о вас в разных СМИ и других источниках ясно, что как как раз последние восемь лет Дмитрий Домовецких работал на оборонном предприятии в России. В какой момент вы поняли, что путинская Россия идёт не в правильном направлении, идёт не туда?

- Наверное, я это понял ещё до того, как устроился работать на это предприятие, году в 2011-м, когда начались нечестные выборы. То есть очень пристальное внимание на происходящее я уже тогда обратил. Ну и мы периодически участвовали в каких-то движениях протестных, но не сильно так активно, то есть мы не попадали в какие-то передряги с полицией.

Но вот эти последние несколько лет уже было все абсолютно очевидно - с 2014 года тем более, а последние год-два, так уже вообще совершенно невозможно стало, невооружённым взглядом всё это видно. Но толкнула прямо совершенно, последний толчок был, - это, конечно, начало войны.

Через несколько дней решение было уже абсолютно жёсткое - уходить в никуда.

- Мы часто беседуем о настроениях в российском обществе с экспертами, политологами, журналистами, и, как правило, большинство из них – из Москвы. Вы из Оренбурга, вы не политолог, не журналист, а инженер военно-промышленного предприятия. Каковы, по вашим наблюдениям, настроения среди россиян - ваших коллег, родственников, ваших соседей в Оренбурге, ваших друзей?

- Ну, скажем так, у меня было очень мало друзей там, и мало с кем было возможно в принципе общаться. То есть в основном, - как я это ощущал, и это крайне на меня давило, - большинство либо очень сильно инертно, либо большинство как-то поддерживает эту генеральную линию партии и достаточно комфортно ко всему этому относится, верит, что все это правильно, мол, посмотрим, впереди, может быть, все будет хорошо, всё правильно, что приняли такое решение там наверху, что решение это обосновано чем-то, что на Россию хотели напасть.

Все вот эти мифы, которые реально в головах большинства.

- А как вас встретила Литва, какая обстановка, атмосфера в лагере для беженцев в Пабраде, где вы сейчас живете?

- Исключительно доброжелательная. Я встретился с пограничниками, сотрудниками МВД и с администрацией этого лагеря временного содержания. Абсолютно везде корректное и человеческое отношение. И вообще такое отношение со стороны граждан Литвы.

Я бываю в Вильнюсе, и ни разу не сталкивался с каким-то таким напряжением, которое постоянно меня преследовало в России. Для меня это, по крайней мере, контраст очень большой, я сильно это замечаю.

- Среди комментариев к программам Delfi и к текстам на сайте Delfi всегда попадаются скептические, такие, в которых люди пишут, что наши собеседники говорят то, что хотят услышать от них различные ведомства, чтобы потом предоставили политическое убежище. Что вы ответите этой части нашей аудитории?

- Мне не кажется, что это прямо сильно как-то влияет – то, что я говорю здесь. Для меня как для личности важнее открыто заявить себя и перестать бояться.

Потому что первое время, после того, как я уже оказался в Литве, когда моя супруга находилась еще в России, я абсолютно ни с кем не связывался. Сейчас, в тех рамках, в которых я чувствую себя честным, я хочу говорить открыто. И даже неважно, наверное, насколько это будет воспринято.

Моя искренняя позиция - это абсолютное неприятие последней политической линии российского правительства, президента Путина и вообще позиции людей, поддерживающих сегодня эту политическую линию.

Для меня важно сказать, что я лично против войны, все цивилизованные люди против войны.

И я вижу, насколько люди здесь более открытые, честные и поддерживающие мир, и что их помощь - это реальность, а не какие-то слова.

- Вы рассказали, что планировали работать психологом, но и ваши планы, как и планы многих людей, разрушила война. Что вы планируете делать в Литве, чем заниматься, когда получите статус политического беженца?

- Мне очень хочется вернуться в какую-то гуманитарную деятельность, но в том числе я подумал, что, может быть, работать здесь инженером и не так плохо, как это сейчас в России. Но всё-таки мне хочется работать с людьми, я хочу получать этот опыт, продолжать учиться и всё-таки начать поиск клиентов, которым моя помощь как психолога была бы кстати.

В свое время я получал психологическая помощь, разобрался во многом, дал себе честные ответы. Поэтому я бы хотел двигаться вперед в профессии психолога.