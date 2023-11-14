Интрига президентского рейтинга: фиксируются значительные перемены

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает действующий президент Гитанас Науседа. За него в сентябре голосовали бы 23,2% участников опроса, в октябре – 19,3%.

На втором месте - премьер-министр Ингрида Шимоните (в сентябре 6,6%, в октябре 10,1%).

Третье место занимает адвокат Игнас Вегеле – 8,5% в сентябре и – 8,8% в октябре.

Далее идет лидер социал-демократов, европарламентарий Вилия Блинкявичюте. Ее результат в сентябре был 8,3%, в октябре – 7%.

Пятая позиция рейтинга – депутат Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 2,4% и 3,6%.

Далее в рейтинге идет общественный деятель Андрюс Тапинас – в сентябре и октябре по 3,5%.

Седьмое место рейтинга - председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен - в сентябре 4,2%, в октябре 3%.

Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис занимает восьмое место. В сентябре - 2,4%, а в октябре – 2,8%.