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В этом году 87% населения Литвы имели доступ к интернету, а персональные компьютеры - 81%. В 2020 году таких домохозяйство было соответственно 82% и 77%.
Maršrutizatorius
Maršrutizatorius
© Shutterstock

В городе дома компьютеры и интернет имели 84% и 88% домашних хозяйств соответственно, в сельской местности - 76% и 82%, сообщает Департамент статистики.

Почти все домохозяйства пользовались широкополосной связью.

Не реже раза в неделю интернетом пользовались 86% жителей в возрасте 16-74 лет.

Электронными услугами госучреждений и других общественных учреждений хотя бы раз за год воспользовались 62% жителей в возрасте 16-74 лет или 70%.

Электронной торговлей пользовались за последние 3 месяца 51% жителей в возрасте 16-74 лет.

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