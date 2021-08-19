В городе дома компьютеры и интернет имели 84% и 88% домашних хозяйств соответственно, в сельской местности - 76% и 82%, сообщает Департамент статистики.
Почти все домохозяйства пользовались широкополосной связью.
Не реже раза в неделю интернетом пользовались 86% жителей в возрасте 16-74 лет.
Электронными услугами госучреждений и других общественных учреждений хотя бы раз за год воспользовались 62% жителей в возрасте 16-74 лет или 70%.
Электронной торговлей пользовались за последние 3 месяца 51% жителей в возрасте 16-74 лет.
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