В городе дома компьютеры и интернет имели 84% и 88% домашних хозяйств соответственно, в сельской местности - 76% и 82%, сообщает Департамент статистики.

Почти все домохозяйства пользовались широкополосной связью.

Не реже раза в неделю интернетом пользовались 86% жителей в возрасте 16-74 лет.

Электронными услугами госучреждений и других общественных учреждений хотя бы раз за год воспользовались 62% жителей в возрасте 16-74 лет или 70%.

Электронной торговлей пользовались за последние 3 месяца 51% жителей в возрасте 16-74 лет.