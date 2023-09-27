Интересная Литва: на Хэллоуин будет курсировать "Поезд монстров"

 
ru.DELFI.lt
traukinys
traukinys
Паневежская станция узкоколейной железной дороги с 23 октября по 5 ноября приглашает всех желающих посетить городок Хэллоуина, который обоснуется в депо узкоколейной железной дороги. В городок туристов доставит "Поезд монстров", пишет madeinvilnius.lt.

"В последнюю неделю октября и в первую неделю ноября приглашаем всех на неповторимую поездку по узкоколейке. Готовьтесь к ужасным приключениям на "Поезде монстров" и в специально созданном городке Хэллоуина в депо Паневежской узкоколейки. Я верю, что все участники мероприятия вернутся домой исполненные незабываемых впечатлений ", – сказал директор "Аукштайтийской узкоколейной железной дороги" Дарюс Лютикас.

В городке туристов ждут разные сюрпризы, путь по семи монстровским зонам с ужасными приключениями.

Участники, которые пройдут весь путь, смогут выиграть призы или поездку на Рождественском поезде. А участники программы в зоне развлечений смогут посетить ярмарку Хэллоуина и перекусить в местных закусочных.

После развлечений можно сделать фотографии с монстрами и вернуться на вокзал на "Поезде монстров". Развлечения и поездка на поезде займут 1,5 ч.

1 и 2 ноября городок Хэллоуина будет закрыт, "Поезд монстров" курсировать не будет.

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