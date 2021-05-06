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Правительство Литвы сообщило, что с 24 мая в Литве начинает действовать "паспорт возможностей". Он позволит привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус получить больше свободы.
Инструкция как привитым или переболевшим получить "паспорт возможностей" в Литве
© DELFI / Josvydas Elinskas

Правда, то, что вы привиты или переболели надо доказать, предъявив документ. Справку можно взять на сайте E. sveikatа или получить у семейного врача.

Как взять справку на E. sveikatа? На сайте esveikata.lt выберите "Подключиться" (Prisijungti).

Затем выбирайте iPasas prisijungimas. Выберите подходящий способ подключения и подключитесь. Жмите "Все диагнозы (Visas diagnozes) и найдите запись о вакцинации U07.6 Потребность иммунизации от COVID-19 (или запись о диагнозе болезни, если вы переболели).

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Внизу окна найдете надпись "Назначение прививок" (Skiepų skyrimai) и жмите "Запись о вакцинации (Vakcinacijos įrašas). Справа жмите "Прислать документ" (Atsisiųsti dokumentą). Когда вы откроете документ, его можно прислать в формате PDF, можно хранить его в смартфоне или распечатать.

В документе, зарегистрированном Минздравом, указано, кто может рассчитывать на смягченные карантинные требования.

Привитые вакциной от COVID–19, зарегистрированной в ЕС:
через неделю после второй дозы вакцины Comirnaty или COVID–19 Vaccine Moderna;
через 4 недели после первой дозы вакцины от COVID–19 Vaccine Janssen;
через 4 недели после первой дозы вакцины Vaxzevria, но не дольше 12 недель; после второй дозы Vaxzevria;
переболевшие COVID–19, если факт болезни был подтвержден тестом ПЦР SARS–CoV–2 или после получения положительного теста на антигены (не дольше 180 дней (но не раньше, чем завершится время изоляции);
в течение 24 ч. после получения отрицательного теста на COVID–19 (ПЦР SARS–CoV–2 или на антигены);
дети до 16 лет.

Минздрав указал, какие меры смягчения карантина будут действовать:

общение в больших группах, а также плавание на судах большими группами;
люди с иммунитетом могут работать в офисе как в госучреждениях, муниципальных учреждениях и компаниях, так и в частных компаниях;
не применять ограничения в сфере проживания, если речь идет о людях с иммунитетом;
предоставлять услуги в помещениях кафе, ресторанов, баров (за исключением ночных клубов), казино и т.п. лицам с иммунитетом;
разрешить проводить мероприятия как в закрытых, так и в открытых местах с участием большого количества человек или зрителей, если у них есть иммунитет.

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