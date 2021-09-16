Наибольшее количество смертей в этом году зарегистрировано в январе - от этого инфекционного заболевания умерли 1270 человек, наименьшее - в июне, когда умерли 149 человек.

Между тем, по данным Департамента статистики, за этот период было зарегистрировано 2547 смертей от COVID-19, но ведомства также отмечает, что его данные являются предварительными.

Эту информацию подтвердила BNS заведующая Реестром смертности Института гигиены Рута Устинавичене.

"Государственный реестр смертности и ее причин, основываясь на правилах кодирования для медицинских свидетельств о смерти ВОЗ, которые используются в других странах, выбирает основную причину смерти для статистики - заболевание, вызвавшее цепочку патологических состояний и непосредственно вызвавшее смерть", - отметила она.

По словам Р. Устинавичене, Департамент статистики рассчитывает смертность от COVID-19 по основной причине смерти в свидетельстве о смерти "до кодирования и выбора основной причины смерти в соответствии с правилами ВОЗ".

"В медицинском свидетельстве о смерти от COVID-19 болезнь иногда указывается в других строках, не в строке основной причины смерти, а в других строках, либо среди других важных патологических состояний, которые привели к смерти, поэтому цифры различаются", - сказала представитель Института гигиены.

"Например, если врач указывает пневмонию в основной причине смерти в свидетельстве о смерти и COVID-19 в качестве прямой причины смерти, эта смерть не будет фигурировать в данных Департамента статистики по смертности от COVID-19, но после проведения кодирования эта смерть будет классифицироваться как смерть от COVID-19, потому что именно он вызвал пневмонию, а не наоборот", - добавила она.

По словам Р. Устинавичене, эти данные Института гигиены еще предварительные, так как в течение года они пересматриваются: некоторые свидетельства о смерти получены с опозданием, а временные медицинские свидетельства о смерти позже заменяются постоянными.