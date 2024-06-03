Институт гигиены: в некоторых водоемах Литвы зафиксировано превышающее норму загрязнение

По данным института, на втором пляже Каунасского водохранилища 22 и 27 мая было обнаружено количество кишечной палочки и кишечных энтерококков, превышающее разрешенное гигиенической нормой. Оно 21 и 27 мая было превышено и в воде реки Вильня возле парка Герове.

На всех других пляжах качество воды соответствовало требованиям.

Качество воды контролируется на пляжах для купания, включенных в список пляжей Литвы, утвержденный министром здравоохранения. В него входит 121 пляж.

Перед купальным сезоном были получены результаты анализа воды с 76 пляжей.