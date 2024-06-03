2024.06.03 09:56

Институт гигиены: в некоторых водоемах Литвы зафиксировано превышающее норму загрязнение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Miglė Trainienė
Институт гигиены сообщает, что бактериальное загрязнение воды на втором пляже Каунасского водохранилища и на пляже столичного района Науйойи Вильня превысило допустимую норму.

По данным института, на втором пляже Каунасского водохранилища 22 и 27 мая было обнаружено количество кишечной палочки и кишечных энтерококков, превышающее разрешенное гигиенической нормой. Оно 21 и 27 мая было превышено и в воде реки Вильня возле парка Герове.

На всех других пляжах качество воды соответствовало требованиям.

Качество воды контролируется на пляжах для купания, включенных в список пляжей Литвы, утвержденный министром здравоохранения. В него входит 121 пляж.

Перед купальным сезоном были получены результаты анализа воды с 76 пляжей.

По данным Института гигиены, никакой информации о качестве воды не получено из городов и районов Паневежиса и Шяуляя, Нерингского и Электренского муниципалитетов, Лаздийского, Пакруойского, Радвилишкского, Кельмеского, Тельшяйского, Утенского, Молетского, Зарасайского, Игналинского, Ширвинтского, Электренского и Швенчёнского районных самоуправлений.

Институт напоминает, что качество воды для купания оценивают по двум микробиологическим показателям – количеству энтерококков и кишечной палочки.

С учетом гигиенической нормы кишечных энтерококков должно быть не более 100 колониеобразующих единиц на сто миллилитров воды, а кишечных палочек – не более 1000 на сто миллилитров воды.

Купальный сезон в Литве стартует 1 июня и продлится до 15 сентября.

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