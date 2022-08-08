"В 2021 году в Литве умерли 47 746 человек, то есть на 4199 человек больше, чем в 2020 году (увеличение связано со смертями от заболевания COVID-19)", - говорится в отчете.

Согласно приведенным данным, основными причинами смерти в 2021 году были болезни системы кровообращения (48,2% всех умерших), злокачественные опухоли (16,2%), COVID-19 (14,7%) и внешние причины смерти (5,1%). Это составило 84,3% всех причин смертей.

Уровень смертности как женщин, так и мужчин в 2021 году был выше, чем годом ранее.

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Согласно представленной статистике, внешние причины смерти мужчин составляют 7,5%.

Из 1708 смертей мужчин по внешним причинам 60,8% умерли в результате несчастных случаев: транспортных аварий, падений, утопления, случайного отравления, 25,7% - в результате самоубийств.

Между тем, внешние причины смерти женщин в 2021 году составили 2,9% всех смертей.

Смертность от суицида среди мужчин была в четыре раза выше. В 2021 году 317 мужчин покончили жизнь самоубийством, при этом таких женщин была 71.