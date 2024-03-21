Институт гигиены информирует о повышенном уровне загрязнения воздуха

Институт гигиены информирует о том, что в среду количество твердых частиц в воздухе превысило критическую суточную норму на Каунасской станции в Дайнаве. Кроме того, повышение количества твердых частиц в воздухе фиксировалось и в других крупных городах Литвы. По данным Института гигиены, 21–22 марта в Литве условия будут более благоприятными для снижения концентрации этих вредных частиц, но их количество в воздухе по-прежнему будет повышено.