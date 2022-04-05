Инцидент произошел в деревне Муйжеленай.
"Лани были очень напуганы, метались, не подпускали людей, поэтому было понятно, что быстро их освободить не получится. Однако нельзя было медлить, поэтому мы обратились за помощью к охотникам клуба Kalesnykai. Общими усилиями удалось спасти животных, они ускакали в лес", – сказал инспектор Арингас Янулявичюс.
Инспекторы благодарят охотников клуба Kalesnykai за оперативную помощь. "Мы хотим также поблагодарить неравнодушных людей, которые вызвали помощь. Очень радует, что есть такие люди", – сказал инспектор.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Эксперты: Россия готовит наступление на город Славянск
Война в Украине продолжается больше месяца. США...
Специальный эфир Delfi с Дмитрием Гордоном, и об украинских детях в Литве
Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк по скайпу взял обсуждает...
Грибаускайте: санкции Европы к России – дырявые, реакция Запада на войну – слишком мягкая
Экс -президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что...
Визит в Украину потряс до глубины души: людей убивают зверскими способами
Трое литовских депутатов - Паулюс Саударгас, Лауринас...
Департамент госбезопасности Литвы предупреждает о провокациях на 9 мая: могут быть опасные инциденты
Не исключено, что на 9 мая возможны провокации и насилие,...