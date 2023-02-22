Инспекторы Мариямпольского отделения ГПВС проверили Дидвижяйский дом социальной опеки (Вилкавишкский район), когда получили жалобу в связи с тем, что жильцы дома опеки получают слишком мало еды. Инспекторов дал сюрприз – больше 320 кг продуктов в электрощитовой.

"Мы проверяли все помещения и нашли в таком неожиданном месте со знаком "электрощитовая". А там оказался тайный склад", – сказал LNK представитель ГПВС Гедиминас Гваздайтис.

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"Там были мясные изделия, рыбные, филе лосося, разные полуфабрикаты, молочные продукты, квашенные и маринованные продукты. Было печенье, соки, крупа", – сказала LNK представитель прокуратуры Таутвиле Меркявичюте.

Директор дома опеки заявил, что ничего не знает. На кухне работают 7 человек, в каждой смене – 3, они готовят для 300 жителей дома опеки.

"Для меня приезд инспекторов ГПВС был большим сюрпризом. Они позвали меня, открыли дверь и нашли то, что нашли", – сказал LNK директор дома опеки Римвидас Жемис.

Жители дома социальной опеки, видимо, получали в два раза меньше еды, чем должны были получать.

"В общее количество должны были положить 28 кг мяса, положили 14 кг, в электрощитовой было еще 14 кг", – сказал Гваздайтис.

Людям с сахарным диабетом, скорее всего, давали неподходящую еду.

"То, что было в меню, готовили не по правилам. Было так - что есть, то и даю", – сказал Гваздайтис.

Людям не давали и качественные напитки, например, соки разводили водой.

Директор дома опеки говорит, что сам вызвал полицию, чтобы она зафиксировала факт кражи. В доме опеки проводят внутреннюю проверку.

"Мне очень больно, очень жаль, такое, наверное, и в страшном сне не привидится, но, вот, к сожалению, произошло", – сказал Жемис.

Сначала полиция отказалась проводить расследование, поскольку директор дома опеки указал, что продукты не крали, а неправильно хранили. Однако такое объяснение прокуроров не удовлетворило.

"Постановление полиции было необоснованным, ведь не были проведены никакие действия. Просто опросили, возможно, заинтересованное лицо, не опросили других людей, которые могли владеть ценной информацией, дать важные показания. Не потребовали необходимые документы", – сказала LNK Меркявичюте.

ГПВС информировала Соцмин о том, что в этом доме опеки в третий раз за год выявляют разного рода нарушения. Соцмин получил ряд жалоб в связи с деятельностью директора дома опеки, занимающего эту должность уже 11 лет, ведется расследование.

Одно расследование проводит министерство, а другое - связанное с подозрением в краже - проводит прокуратура.