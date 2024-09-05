2024.09.05 14:01

Инспекторы съехались к владениям Жемайтайтиса: внимание уделили и его влиятельному соседу

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt

Специалисты Государственной инспекции по строительству 5 сентября на ул. Лауру проверяли владения экс-депутата Ремигиюса Жемайтайтиса и экс-мэра Вильнюса Юозаса Имбрасаса. Инспекторы подозревают, что может быть захвачена государственная земля.

Согласно карте Regia.lt, два участка на ул. Лауру могли быть увеличены за счет государственной земли. На участках стоят большие дома.

На ул. Лауру приехали и журналисты Delfi. Всего инспекторы проверили в четверг 4 участка.

В проверке участвовали также представители Департамента охраны окружающей среды и компании Vilniaus vandenys.

Проверяли также, не стоят ли на государственной земле постройки, к примеру, беседка.

Представитель строительной инспекции Аудрюс Калесникас сказал Delfi, что выводы проверки будут известны через 5 дней.

„Мы проверяем, не была ли занята государственная земля“,– заметил он.

Remigijus Žemaitaitis

Он рассказал, как проходили замеры. „Мой коллега измерял участки с помощью прибора, который координирует точки поворота забора. Посчитаем площадь. Сравним с имеющимися данными.Потом подсчитаем площадь, измеренную с помощью приборов“, – сказал Калесникас.

Он сказал, что подозрения появились, когда было получено письмо из Департамента охраны окружающей среды - в нем переслали жалобу о стоящих в неположенном месте строительных вагончиках. Когда на место приехали инспекторы, вагончиков там не было. Их убрали. Однако появились подозрения, что может быть занята государственная земля“, – заметил он.

В четверг измерили четыре участка.

На вопрос, часто ли в Вильнюсе фиксируют случаю захвата земли, он ответил: „Такое бывает не только в Вильнюсе. Но и во всей Литве. Раньше думали так - государственная, значит и наша – ничья. Все забывают, что государство - тот же сосед“.

Tomas Janonis ir Audrius Kalesnikas

Когда устанавливают факт нарушения, составляют протокол и дают срок на освобождение земли, переноса забора. В некоторых условиях человеку разрешают продлить срок. Если нарушитель не устранит забор, дело передают коллекторам, суд может назначить штраф в размере 300 евро за каждый просроченный день.

Жемайтайтис в проверке не участвовал.

В среду он сказал Delfi, что забор построил прежний хозяин, а сам он этим вопросом не интересовался. Однако, если выяснится, что забор стоит не на своем месте, он его уберет.

Имбрасас в свою очередь сказал, что сомневается в том, что его забор стоит на государственной земле.

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