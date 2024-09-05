Инспекторы съехались к владениям Жемайтайтиса: внимание уделили и его влиятельному соседу

Согласно карте Regia.lt, два участка на ул. Лауру могли быть увеличены за счет государственной земли. На участках стоят большие дома.
На ул. Лауру приехали и журналисты Delfi. Всего инспекторы проверили в четверг 4 участка.
В проверке участвовали также представители Департамента охраны окружающей среды и компании Vilniaus vandenys.
Проверяли также, не стоят ли на государственной земле постройки, к примеру, беседка.
Представитель строительной инспекции Аудрюс Калесникас сказал Delfi, что выводы проверки будут известны через 5 дней.
„Мы проверяем, не была ли занята государственная земля“,– заметил он.
Он рассказал, как проходили замеры. „Мой коллега измерял участки с помощью прибора, который координирует точки поворота забора. Посчитаем площадь. Сравним с имеющимися данными.Потом подсчитаем площадь, измеренную с помощью приборов“, – сказал Калесникас.
Он сказал, что подозрения появились, когда было получено письмо из Департамента охраны окружающей среды - в нем переслали жалобу о стоящих в неположенном месте строительных вагончиках. Когда на место приехали инспекторы, вагончиков там не было. Их убрали. Однако появились подозрения, что может быть занята государственная земля“, – заметил он.
В четверг измерили четыре участка.
На вопрос, часто ли в Вильнюсе фиксируют случаю захвата земли, он ответил: „Такое бывает не только в Вильнюсе. Но и во всей Литве. Раньше думали так - государственная, значит и наша – ничья. Все забывают, что государство - тот же сосед“.
Когда устанавливают факт нарушения, составляют протокол и дают срок на освобождение земли, переноса забора. В некоторых условиях человеку разрешают продлить срок. Если нарушитель не устранит забор, дело передают коллекторам, суд может назначить штраф в размере 300 евро за каждый просроченный день.
Жемайтайтис в проверке не участвовал.
В среду он сказал Delfi, что забор построил прежний хозяин, а сам он этим вопросом не интересовался. Однако, если выяснится, что забор стоит не на своем месте, он его уберет.
Имбрасас в свою очередь сказал, что сомневается в том, что его забор стоит на государственной земле.