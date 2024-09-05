Инспекторы съехались к владениям Жемайтайтиса: внимание уделили и его влиятельному соседу

Он рассказал, как проходили замеры. „Мой коллега измерял участки с помощью прибора, который координирует точки поворота забора. Посчитаем площадь. Сравним с имеющимися данными.Потом подсчитаем площадь, измеренную с помощью приборов“, – сказал Калесникас.

Он сказал, что подозрения появились, когда было получено письмо из Департамента охраны окружающей среды - в нем переслали жалобу о стоящих в неположенном месте строительных вагончиках. Когда на место приехали инспекторы, вагончиков там не было. Их убрали. Однако появились подозрения, что может быть занята государственная земля“, – заметил он.

В четверг измерили четыре участка.

На вопрос, часто ли в Вильнюсе фиксируют случаю захвата земли, он ответил: „Такое бывает не только в Вильнюсе. Но и во всей Литве. Раньше думали так - государственная, значит и наша – ничья. Все забывают, что государство - тот же сосед“.