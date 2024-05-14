Инспекторы передумали: отправятся на поиски тайного бункера в поместье Борисова

Журналисты Delfi сообщали, что государственные службы мало что могут сделать с "крепостью" предпринимателя Борисова в Тракайском районе. Инспекция по строительству выяснила, что там есть нелегальная подземная постройка, но найти вход в нее не смогла.
Огромная территория в лесу принадлежит компании Борисова Geovika.
Вся эта территория в деревнях Вайняй и Жеребенай огорожена забором, и охраняется вооруженной охраной. Кроме того, на территории есть площадка для вертолетов и взлетно-посадочная полоса для самолетов.
Напомним, что 5 апреля этого года информационное агентство Elta сообщило, что спонсор отстраненного с должности президента Литвы Роландаса Паксаса гражданин России Борисов лишен постоянного вида на жительство в Литве, поскольку представляет угрозу нацбезопасности страны. Борисову также запрещено в течение 5 лет въезжать на территорию Литвы. Борисов обжаловал решение департамента миграции в суде, но суд отклонил его заявление, как необоснованное.
24 апреля этого года вопрос "крепости" Борисова обсуждался на заседании парламентской Антикоррупционной комиссии.
Ее председатель Альгирдас Стончайтис попросил главу Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Альбертаса Станисловайтиса прокомментировать этот вопрос.
Однако Станисловайтис сказал, что работает в инспекции недавно, поэтому все детали этого дела ему неизвестны. Вместо него ситуацию комментировала глава одного из департаментов Ирина Тузене.
"Есть три объекта, три постройки, в связи с которыми у Инспекции по строительству были вопросы легальности. Это подземная постройка, возможно тир, хозпостройка и беседка по другую сторону озера", - сказала Тузене.
"Начнем с подземной постройки: в 2016 г. инспекция организовала рейд, о котором строителя не информировали, тогда и были обнаружены эти постройки. Было несколько проверок, нашли место подземной постройки. Чтобы найти ее, пришлось просить помощи у полиции, заходили в соседние здания, искали спуск в подвал. Внутреннюю стену постройки нашли, но внутрь через нее попасть не удалось. Было решено применить геофизические исследования. Купили соответствующую услугу. Было обнаружено подземное помещение длиной 300 и шириной, площадью около 952 кв. м.
Инспекции не предъявили разрешение на его постройку. Постройку измерили и получили координаты ее местонахождения. На этом основании был составлен акт о самовольном строительстве с требованием устранить постройку. По истечении установленного срока выяснилось, что постройку не снесли.
Инспекция обратилась в суд с требованием обязать истца убрать самовольную постройку. Судебный процесс длился несколько лет. Суд указал, что требование адресовано не к тому человеку, поскольку Борисов не является владельцем земли. С 2012 г. участок записан на ЗАО Geovika.
Суд также указал, что в ходе геофизических исследований могли неверно установить местонахождение постройки и ее категорию. Верховный суд Литвы отклонил жалобу инспекции. Поскольку инспекция исчерпала все юридические возможности заставить Борисова снести постройку, акт о самовольном строительстве был упразднен", - сказала Тузене.
После публикации на Delfi и после того как Антикоррупционная комиссия начала свое расследование, Инспекция по строительству снова решила отправиться в Тракайский район, в деревню Вайняй 1, на поиски нелегальной постройки.
По сведениям источников Delfi об этом депутатов письменно информировал Станисловайтис.
Проверку планировали провести 10 мая в 10 ч., но ее пришлось отложить, поскольку директор ЗАО Geovika Юрате Вайниконене в то время находилась за границей.
Проверку перенесли на 10 ч. 15 мая.
Станисловайтис информировал депутатов, что подземная постройка, скорее всего - тир.
Delfi обратился в Инспекцию по строительству. Ее представитель Раса Кекштене подтвердила, что в среду инспекторы отправятся во владения Борисова.
"Да, завтра запланирована проверка в Тракайском районе, в деревне Вайняй, в ней примет участие и полиция", - сказала она.