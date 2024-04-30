Инспекторы охраны природы начнут проверки в мае: уточняется порядок назначения штрафов и упразднения техосмотра

Председатель Комитета охраны природы Айсте Гедвилене сказала, что инспекторы могут начать проверки с 1 мая.
Однако министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал Delfi, что в начале мая этих проверок еще не будет.
Вице-министр Раминта Радавичене в минувшую среду сказала, что парламент уточняет порядок наказания - в соответствии с поправками, если автомобиль будет остановлен в первый раз, то водителю будет грозить только предупреждение, а не штраф.
Кроме того, планируется увеличить время устранения неполадок - с 48 часов до недели.
"Дискутируют о том, что на устранение неполадок надо дать не 2, а 7 дней. Техосмотр будет упразднен через 7 дней. Второй момент – за первый раз сразу штраф или предупреждение? Склоняются к предупреждению, но если будет вырезан катализатор или установлена технология обмана – ждет штраф. Это весть для тех, кто обманывает систему", – сказал Гентвилас.
Он заметил, что в первые дни мая проверок на дорогах еще не будет.
"На первые проверки могут пригласить СМИ. Принцип будет таким же, как и тот, который применяет полиция во время рейдов. Всех пьяных не переловишь, но вероятность попасться заставляет задуматься, есть контроль", – сказал министр, заметив, что массовых рейдов не будет.
Он подчеркнул, что цель проверок - не вытеснение старых автомобилей.
"Нет такой разновидности, как старый автомобиль. Старый может быть в порядке, может быть ухожен, а 5-летний может быть в плохом состоянии. Цель такая - чтобы у нас ездили не загрязняющие природу автомобили. Мы говорим о 2-3% автомобилей", – подчеркнул Гентвилас.
Delfi напоминает, что будут проверять легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверять будут только автомобили с прогретым двигателем.
Автомобили будут останавливать в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения. Предупреждают, что инспекторы Департамента охраны природы будут останавливать и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они будут включать синие огни, специальные сигналы и будут просить остановиться с помощью громкоговорителя.
Водитель обязан подчиниться. За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро.
В проверке будут участвовать минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства). Инспекторы Департамента охраны природы будут в униформе. Инспектор назовет водителю свое имя, фамилию и должность.
По просьбе водителя инспектор предъявит соответствующее удостоверение. Водитель должен выйти из машины, чтобы в салоне можно было подключить диагностический автосканер. После подключения сканера водитель заведет двигатель и нажмет на газ. Если в машине нет подключения к сканеру, то будет использован специальный адаптер, который будет считать обороты двигателя.
Концентрация загрязнений (CO2 или дыма) будет измеряться путем помещения в выхлопную трубу зонда. Результаты будут получены на месте проверки. После проверки водителю вручат акт о ее проведении.
Водитель не должен мешать работе специалистов, за нарушение этого правила ему грозит штраф – 80–780 евро, юридическим лицам – 320–1950 евро.