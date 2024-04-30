Инспекторы охраны природы начнут проверки в мае: уточняется порядок назначения штрафов и упразднения техосмотра

"Дискутируют о том, что на устранение неполадок надо дать не 2, а 7 дней. Техосмотр будет упразднен через 7 дней. Второй момент – за первый раз сразу штраф или предупреждение? Склоняются к предупреждению, но если будет вырезан катализатор или установлена технология обмана – ждет штраф. Это весть для тех, кто обманывает систему", – сказал Гентвилас.

Кроме того, планируется увеличить время устранения неполадок - с 48 часов до недели.

Вице-министр Раминта Радавичене в минувшую среду сказала, что парламент уточняет порядок наказания - в соответствии с поправками, если автомобиль будет остановлен в первый раз, то водителю будет грозить только предупреждение, а не штраф.

Однако министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал Delfi, что в начале мая этих проверок еще не будет.

Председатель Комитета охраны природы Айсте Гедвилене сказала, что инспекторы могут начать проверки с 1 мая.

Он заметил, что в первые дни мая проверок на дорогах еще не будет.

"На первые проверки могут пригласить СМИ. Принцип будет таким же, как и тот, который применяет полиция во время рейдов. Всех пьяных не переловишь, но вероятность попасться заставляет задуматься, есть контроль", – сказал министр, заметив, что массовых рейдов не будет.

Он подчеркнул, что цель проверок - не вытеснение старых автомобилей.

"Нет такой разновидности, как старый автомобиль. Старый может быть в порядке, может быть ухожен, а 5-летний может быть в плохом состоянии. Цель такая - чтобы у нас ездили не загрязняющие природу автомобили. Мы говорим о 2-3% автомобилей", – подчеркнул Гентвилас.